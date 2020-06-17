Узбекистан введет режим "открытого неба" во всех региональных аэропортах

ТАШКЕНТ, 17 июн - РИА Новости. Министерство транспорта Узбекистана с 1 августа вводит режим "открытого неба" во всех десяти региональных аэропортах страны, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

В Узбекистане с 1 октября 2019 года в международных аэропортах четырех городов – Бухаре, Нукусе, Карши и Термезе был введен режим "открытого неба" с пятой степенью свободы, которая позволяет иностранным компаниям летать из Узбекистана не только в страну их регистрации.

"С 1 августа текущего года во всех региональных аэропортах Узбекистана вводится режим "открытое небо", говорится в сообщении в Telegram-канале минтранса. По данным пресс-службы, соответствующий приказ подписал министр транспорта страны Эльер Ганиев.

По данным пресс-службы, режим "свободное небо" с применением пятой свободы воздуха введен на два года до конца сезона "зима 2022/2023" для всех десяти региональных аэропортов Узбекистана с возможностью дальнейшей пролонгации или изменения условий. Кроме того, в аэропортах городов Андижан, Фергана, Наманган и Самарканд указанный режим действует по маршрутам, на которых в настоящее время не летает национальный перевозчик - авиакомпания Uzbekistan Airways.

В соответствии с приказом иностранным авиакомпаниям также предоставляется право на выполнение грузовых полетов до седьмой степени свободы воздуха в аэропортах в Навои и Термезе, добавили в минтрансе. Режим "открытого неба" с седьмой степенью свободы позволяет летать любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее представитель оперштаба при кабмине страны сообщал РИА Новости, что с 15 июня Узбекистан возобновит авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в страны, где не снижается число случаев коронавируса, в частности, в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов.

В Узбекистане с начала 1990-х годов работал монопольный авиаперевозчик - национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству. В структуру авиакомпании также входили все 11 гражданских аэропортов в стране. В ноябре 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о реорганизации авиакомпании и создании на ее базе отдельных акционерных обществ - Uzbekistan Airways, а также Uzbekistan Airports для управления аэропортами. В течение 2019 года процесс реорганизации завершился.