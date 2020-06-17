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На востоке Казахстана семь человек пострадали во время урагана
Семь человек пострадали в результате урагана, обрушившегося на город Аягоз на востоке Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по ЧС... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:59
восточно-казахстанская область
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353
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восточно-казахстанская область, казахстан, в мире

На востоке Казахстана семь человек пострадали во время урагана

10:59 17.06.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
НУР-СУЛТАН, 17 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате урагана, обрушившегося на город Аягоз на востоке Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по ЧС региона.
По данным ведомства, во вторник вечером в городе Аягоз Восточно-Казахстанской области сильный ветер сорвал кровли с жилых и административных зданий. Его порывы достигали 28 метров в секунду. Были повреждены около 20 двухэтажных и более 70 одноэтажных домов, четыре школы, три детских сада, центральная районная больница и ветлаборатория.
"В городскую больницу обратились семь человек, которые получили различные травмы от падения веток и разбитых стекол. Один человек госпитализирован, шестерым оказана помощь, и они отпущены домой", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в городе из-за сильного ветра произошел обрыв линий электропередачи. К утру среды без света оставались 700 абонентов. На месте работает комиссия местных исполнительных органов, которой предстоит установить количество и степень повреждения зданий.
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