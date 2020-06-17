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Под Калининградом нашли обломки советского самолета и останки летчика
Поисковики обнаружили под Калининградом обломки сбитого в апреле 1945 года советского бомбардировщика Пе-2 и останки одного из летчиков, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:50
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
калининград
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353
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великая отечественная война (1941-1945), ссср, калининград

Под Калининградом нашли обломки советского самолета и останки летчика

10:50 17.06.2020
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© РИА Новости / Леонид КоробовСоветские бомбардировщики Пе-2
Советские бомбардировщики Пе-2
© РИА Новости / Леонид Коробов
Советские бомбардировщики Пе-2 . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 17 июн - РИА Новости. Поисковики обнаружили под Калининградом обломки сбитого в апреле 1945 года советского бомбардировщика Пе-2 и останки одного из летчиков, сообщил журналистам руководитель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.
"Фрагменты советского пикирующего бомбардировщика Пе-2 и останки лётчика обнаружены в Зеленоградском городском округе при поддержке администрации и в рамках проекта "Историческая память", - рассказал Хисамов.
Место падения бомбардировщика недалеко от поселка Романово помогли найти местные жители. Раскопки начались на прошлой неделе, за несколько дней поисковики нашли части фюзеляжа, детали двигателей. Обнаружили и останки одного из членов экипажа. Поисковикам удалось выяснить, что они принадлежат летчику Андрею Самойлову. Штурман Александр Петренко, как считают поисковики, пытался покинуть борт, но его парашют не раскрылся.
"Оба погибших летчика не увековечены до сих пор ни на одном мемориале. Возможно, наконец-то теперь, спустя 75 лет с момента гибели, будет исправлена эта несправедливость", - добавил Хисамов.
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Согласно архивным документам, еще одному члену экипажа стрелку-радисту Ивану Чернышеву удалось выпрыгнуть из самолета. В книге учета потерь личного состава его фамилии не значится. Известно, что он был награжден двумя боевыми орденами, медалями "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Германией", а также, что Чернышев встретил 40-летие Победы и был награжден юбилейным Орденом Отечественной Войны II степени в 1985 году.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. На завершающем этапе Великой Отечественной войны здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
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