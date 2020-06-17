Китайские ученые выяснили, как коронавирус реагирует на влажную среду

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Коронавирус COVID-19, вероятно, может скрываться в тенистой влажной среде, а через определенное время вновь заражает людей, заявил глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, академик Китайской академии наук Гао Фу.

"Вирус скрывается в тенистой, влажной, относительно загрязненной окружающей среде, чего мы себе не представляли, после определенного времени он внезапно появляется и заражает большое количество человек", - заявил Гао Фу по Центральному телевидению Китая

По его словам, вполне вероятно, что нынешняя новая вспышка COVID-19 в Пекине началась не в конце мая-начале июня, а месяцем ранее.

"Здесь есть уже много бессимптомных носителей и больных, у которых заражение проходит в легкой форме, только в этом случае в окружающей среде могло быть так много вирусов. Это наше предположение, оно требует дальнейшего исследования, но это предупреждение с точки зрения профилактики и контроля эпидемии", - заявил эксперт.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

Ранее сотрудник пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн заявил, что согласно эпидемиологическому расследованию, к настоящему моменту положительные тесты на коронавирус преимущественно были выявлены на образцах, собранных на цокольном этаже в зале, где продавали говядину и баранину. В этом зале обычно находится больше людей, чем в других, помимо этого, говядина, баранина и морепродукты должны храниться при низкой температуре, поэтому в таких условиях вирусу было проще выжить и распространиться.

По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 – 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Кроме того, случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй Чжэцзян . В настоящее время в больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением - 12 бессимптомных носителей вируса.