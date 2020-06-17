https://ria.ru/20200617/1573046789.html
За сутки в России выздоровели 10 036 пациентов с коронавирусом
За сутки в России выписаны после коронавируса 10 036 человек, всего выздоровели 304 342, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:44
2020-06-17T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200617/1573046158.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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