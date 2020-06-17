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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573046789.html
За сутки в России выздоровели 10 036 пациентов с коронавирусом
За сутки в России выписаны после коронавируса 10 036 человек, всего выздоровели 304 342, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714648_0:223:3139:1988_1400x0_80_0_0_21d0a379c7322b813036e7ff48d0ff38.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

За сутки в России выздоровели 10 036 пациентов с коронавирусом

10:44 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны после коронавируса 10 036 человек, всего выздоровели 304 342, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 036 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 304 342", - говорится в сообщении.
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10:37Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
В частности, 2271 человек выписан в Москве, 979 - в Подмосковье, 716 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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