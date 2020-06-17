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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573046438.html
В Москве выявили 1065 новых случаев заражения коронавирусом
Больше всего случаев заболевания коронавирусом в России за сутки зафиксировано в Москве — 1065, Подмосковье - 680, Нижегородской области - 238, сообщили... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
московская область (подмосковье)
общество
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ханты-мансийский автономный округ
москва
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1400x0_80_0_0_ebe00daac2660a86c102fa9209387053.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве выявили 1065 новых случаев заражения коронавирусом

10:39 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Больше всего случаев заболевания коронавирусом в России за сутки зафиксировано в Москве — 1065, Подмосковье - 680, Нижегородской области - 238, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 1065, Московская область - 680, Нижегородская область - 238", - говорится в сообщении
Медики карантинного центра в Коммунарке
09:31Распространение нового коронавируса
В Москве еще 2271 человек выздоровел после коронавируса
Также 237 новых случаев зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 228 - в Санкт-Петербурге, 227 - в Свердловской области.
Наименьшее число случаев за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области и Севастополе - по четыре, а также Ненецком автономном округе - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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