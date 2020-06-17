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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 194 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 194 человека с коронавирусом, за все время - 7478, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки умерли 194 человека с коронавирусом

10:38 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За сутки в России умерли 194 человека с коронавирусом, за все время - 7478, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 194 летальных случая... За весь период по России умерло 7 478 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 48 человек за сутки умерли в Москве, 38 — в Санкт-Петербурге, 26 — в Подмосковье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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