В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

Впервые за долгое время число новых случаев опустилось ниже отметки в восемь тысяч (суточный прирост составил полтора процента).

Накануне сообщалось о 8248 новых случаях. Таким образом, всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 553 301 человека, из них 7478 скончались, свыше 304 тысяч вылечились.