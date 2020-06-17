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В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:24
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

10:37 17.06.2020 (обновлено: 11:24 17.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Впервые за долгое время число новых случаев опустилось ниже отметки в восемь тысяч (суточный прирост составил полтора процента).
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Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве — 1065, Подмосковье — 680, Нижегородской области — 238 и Ханты-Мансийском автономном округе — 273. У 31,8 процента нет клинических проявлений заболевания. Умерли 194 человека.
Накануне сообщалось о 8248 новых случаях. Таким образом, всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 553 301 человека, из них 7478 скончались, свыше 304 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, заболели почти восемь миллионов, как минимум 434 тысячи из них умерли. Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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