В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За сутки в России выявили 7843 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Впервые за долгое время число новых случаев опустилось ниже отметки в восемь тысяч (суточный прирост составил полтора процента).
Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве — 1065, Подмосковье — 680, Нижегородской области — 238 и Ханты-Мансийском автономном округе — 273. У 31,8 процента нет клинических проявлений заболевания. Умерли 194 человека.
Накануне сообщалось о 8248 новых случаях. Таким образом, всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 553 301 человека, из них 7478 скончались, свыше 304 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, заболели почти восемь миллионов, как минимум 434 тысячи из них умерли. Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.