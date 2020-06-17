В Киеве проходит митинг с требованием отставки Зеленского

КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Сторонники партии видеоблогера Сторонники партии видеоблогера Анатолия Шария в среду пикетируют офис президента Украины с требованием отставки главы государства Владимира Зеленского , передает корреспондент РИА Новости.

Ранее праволиберальная партия "Демократична сокира" ("Демократичный топор") заявила о намерении силой помешать сторонникам партии Шария провести митинг в Киеве

Колона митингующих пришла к офису Зеленского. Они держат партийные флаги, флаги Украины и плакаты с требованием отставки президента. Митингующие также требуют защитить конституционные права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов.

"У нас мирная акция, но мы будем действовать решительно и звать Зеленского к нам", - сказал на митинге один из организаторов.

В то же время на улице Банковая у офиса президента присутствуют несколько десятков представителей "Демократичной сокиры" в костюмах врачей психиатрической больницы и с плакатами. Полиция их не пропускает, перекрыв подход к зданию. Сам митинг оцеплен военнослужащими Нацгвардии. Полиция перекрыла улицы в правительственном квартале в Киеве.

Глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко 5 июня заявил, что 30 нападений на сотрудников СМИ зафиксировали на Украине с начала этого года. Ранее Национальный союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на сотрудников СМИ в 2019 году.

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.