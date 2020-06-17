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Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Каграманяна
Совет Федерации в среду на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора Игоря Каграманяна, назначенного первым замминистра здравоохранения РФ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:03
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Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Каграманяна

10:33 17.06.2020 (обновлено: 11:03 17.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИгорь Каграманян
Игорь Каграманян
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Игорь Каграманян. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора Игоря Каграманяна, назначенного первым замминистра здравоохранения РФ.
Каграманян занимал должность первого заместителя председателя комитета СФ по социальной политике, с 2017 года представлял в палате Ярославскую область.
Спикер Совфера Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы готовы включиться в совместную работу по донастройке системы здравоохранения. "Наше здравоохранение прошло успешно это испытание (пандемию коронавируса), однако вскрылись и проблемы. Система нуждается в донастройке", - подчеркнула она.
По мнению Матвиенко, законотворческий опыт Каграманяна позволит ему успешно справляться со своими задачами на новом посту.
Валерий Рязанский
10:30
Сенатор назвал идею о дополнительном пособии родителям-одиночкам излишней
101004
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Игорь КаграманянСовет Федерации РФПолитика
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