https://ria.ru/20200617/1573045712.html
Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Каграманяна
Совет Федерации в среду на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора Игоря Каграманяна, назначенного первым замминистра здравоохранения РФ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:33
2020-06-17T11:03
игорь каграманян
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148489/32/1484893232_0:321:2502:1728_1400x0_80_0_0_9a2f43089c68bdbc2e381f339ecde508.jpg
https://ria.ru/20200617/1573045458.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148489/32/1484893232_0:321:2502:1728_1400x0_80_0_0_9a2f43089c68bdbc2e381f339ecde508.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148489/32/1484893232_0:86:2502:1963_1400x0_80_0_0_b5f1677c3ad60010ad696f6cfcc55e7e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148489/32/1484893232_227:0:2275:2048_1400x0_80_0_0_1ea325f1460d72f73ca1fef72080cc4a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь каграманян, совет федерации рф, политика