Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573044955.html
Совфед подготовит новые предложения по антикризисному плану
Совет Федерации подготовит новые предложения в антикризисный план правительства в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
валентина матвиенко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153117/89/1531178974_0:0:3197:1799_1400x0_80_0_0_dd6e5a0e70c5e64df16f0f009434fa72.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153117/89/1531178974_0:0:3197:1799_1400x0_80_0_0_dd6e5a0e70c5e64df16f0f009434fa72.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153117/89/1531178974_230:0:2959:2047_1400x0_80_0_0_02ed8814828a5d9a04480b63d7bcc51f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153117/89/1531178974_571:0:2618:2047_1400x0_80_0_0_df28de08a859e169b40b21757db1992a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, валентина матвиенко, экономика

Совфед подготовит новые предложения по антикризисному плану

10:25 17.06.2020 (обновлено: 10:37 17.06.2020)
157
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации подготовит новые предложения в антикризисный план правительства в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Правительство очень заинтересовано в диалоге с парламентариями, очень оперативно реагирует на те предложения, которые мы направляем. Но это только первый этап работы, мы, так сказать, сняли "первый слой". Президентом дано поручение доработать общенациональный план. Мы активно включились в эту работу и продолжаем ее", - сказала она на заседании Совфеда.
По словам Матвиенко, национальный план, который будет утверждён, не является "догмой", в него будут вноситься новые предложения.
"Я бы просила вас активно участвовать в этой работе. Это только начало, и эту работу надо продолжить", - отметила она, обращаясь к сенаторам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100005
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВалентина МатвиенкоЭкономика
Рекомендуем
Экономический анализ
Российские банки попросили отложить переход на отечественное ПО
Тестирование на коронавирус
Covindex за прошлую неделю снизился на 1,7 пункта
Антон Котяков
Котяков заявил о прохождении пика пандемии российским рынком труда
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ одобрил закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве
Банки предложили разрешить пополнять транспортные карты наличными
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
Универмаг Детский мир
Иностранные инвесторы купили более половины пакета "Детского мира"
Заседание профильного комитета ТПП России
Крупные выставочные центры могут стать точками роста для экономики ДФО
Здание Воронежской областной думы
Воронежские власти: область предлагает инвесторам уникальные условия
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко заявила, что институт торгпредств нуждается в реформировании
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков рассказал о сохранении рабочих мест в период пандемии
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
В ГП предложили оценивать работу губернаторов по долгам по госконтрактам
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
Российские рубли
Регионам до 15 июля выделят сто миллиардов рублей
Игорь Краснов
Генпрокурор рассказал о работодателях, использовавших пандемию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
Лента новостейМолния