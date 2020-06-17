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Совфед подготовит новые предложения по антикризисному плану
Совет Федерации подготовит новые предложения в антикризисный план правительства в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:25
2020-06-17T10:37
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коронавирус covid-19, россия, валентина матвиенко, экономика
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации
подготовит новые предложения в антикризисный план правительства в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Правительство очень заинтересовано в диалоге с парламентариями, очень оперативно реагирует на те предложения, которые мы направляем. Но это только первый этап работы, мы, так сказать, сняли "первый слой". Президентом дано поручение доработать общенациональный план. Мы активно включились в эту работу и продолжаем ее", - сказала она на заседании Совфеда.
По словам Матвиенко, национальный план, который будет утверждён, не является "догмой", в него будут вноситься новые предложения.
"Я бы просила вас активно участвовать в этой работе. Это только начало, и эту работу надо продолжить", - отметила она, обращаясь к сенаторам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.