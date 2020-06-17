СК задержал десять человек после беспорядков в Дагестане

В понедельник азербайджанцы пытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ" из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией. В ответ на призывы прекратить противоправные действия они напали на сотрудников МВД и разбили несколько машин. Пострадали девять полицейских, материальный ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.