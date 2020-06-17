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СК задержал десять человек после беспорядков в Дагестане
После волнений в лагере временного содержания для граждан Азербайджана, расположенного в Дагестане, возбудили уголовное дело и задержали десять человек,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:04
республика дагестан
беспорядки во временном лагере в дагестане
следственный комитет россии (ск рф)
азербайджан
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1573007218.html
Теперь они ещё "погостят" в России ..))
30
Ну да, ведь ущерб придётся выплачивать)
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6
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573044397_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_97ded0321200d9c84943225e7270203a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика дагестан, беспорядки во временном лагере в дагестане, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан, происшествия

СК задержал десять человек после беспорядков в Дагестане

10:08 17.06.2020 (обновлено: 11:04 17.06.2020)
8077
© Sputnik / Telman GadzhalievГраждане Азербайджана в Дербенте
Граждане Азербайджана в Дербенте
© Sputnik / Telman Gadzhaliev
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. После волнений в лагере временного содержания для граждан Азербайджана, расположенного в Дагестане, возбудили уголовное дело и задержали десять человек, сообщается на сайте регионального СК.
В понедельник азербайджанцы пытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ" из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией. В ответ на призывы прекратить противоправные действия они напали на сотрудников МВД и разбили несколько машин. Пострадали девять полицейских, материальный ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)", — говорится в релизе.

Накануне в участок доставили около 90 человек.
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146913312
Обсудить 6
Республика ДагестанБеспорядки во временном лагере в ДагестанеСледственный комитет России (СК РФ)АзербайджанПроисшествия
Популярные комментарии
Теперь они ещё "погостят" в России ..))
17 июня, 10:21
РДРусский Дух
18101001
Ну да, ведь ущерб придётся выплачивать)
17 июня, 10:42
ОИОлег Иволгин
1922001
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