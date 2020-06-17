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В НАО возбудили дело из-за гибели ребенка при транспортировке в больницу
Следователи в Ненецком округе возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки, имеющей врожденное заболевание, во время транспортировки в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:07
юрий бездудный
ненецкий автономный округ
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
юрий бездудный, ненецкий автономный округ, происшествия

В НАО возбудили дело из-за гибели ребенка при транспортировке в больницу

10:07 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Следователи в Ненецком округе возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки, имеющей врожденное заболевание, во время транспортировки в исследовательский центр, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту гибели 2-летней девочки, имеющей врожденное заболевание, которая скончалась 4 июня при транспортировке из Ненецкой окружной больницы в один из московских медицинских центров, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее врио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный поручил профильному ведомству провести объективную внутреннюю проверку. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Мама девочки на своей странице "ВКонтакте" написала о проблемах, с которыми столкнулась семья во время лечения.
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