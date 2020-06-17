В НАО возбудили дело из-за гибели ребенка при транспортировке в больницу

МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Следователи в Ненецком округе возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки, имеющей врожденное заболевание, во время транспортировки в исследовательский центр, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту гибели 2-летней девочки, имеющей врожденное заболевание, которая скончалась 4 июня при транспортировке из Ненецкой окружной больницы в один из московских медицинских центров, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее врио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный поручил профильному ведомству провести объективную внутреннюю проверку. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Мама девочки на своей странице "ВКонтакте" написала о проблемах, с которыми столкнулась семья во время лечения.