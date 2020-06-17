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В Центре Хруничева рассказали, когда модуль "Наука" отправят на Байконур
Российский модуль "Наука" планируется отправить на космодром Байконур в июле для запуска на Международную космическую станцию, сообщил генеральный конструктор... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:01
риа наука
протон-м
сергей кузнецов (архитектор)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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протон-м, сергей кузнецов (архитектор), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

В Центре Хруничева рассказали, когда модуль "Наука" отправят на Байконур

10:01 17.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники космического центра имени М.В. Хруничева
Сотрудники космического центра имени М.В. Хруничева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский модуль "Наука" планируется отправить на космодром Байконур в июле для запуска на Международную космическую станцию, сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов.
"Плановый выход из (вакуумной) камеры - 22 июня... На космодром Байконур многофункциональный лабораторный модуль "Наука" планируется отправить в июле", - приводятся его слова на сайте "Роскосмоса".
Отмечается, что на прошедшей неделе были завершены испытания на герметичность корпуса модуля "Наука" и его стыковочных агрегатов, а также подтверждено функционирование пневмо-гидросистемы двигательной установки и наружных гидравлических контуров. В вакуумной камере проводятся пневмовакуумные испытания баков модуля.
Запуск модуля намечается весной-летом 2021 года ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур.
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Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.
В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя – Центра Хруничева – в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку.
В модуле "Наука" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта (каюты для двух космонавтов находятся в модуле "Звезда"), а также второй туалет российского сегмента станции (один туалет есть в модуле "Звезда").
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РИА НаукаПротон-МСергей Кузнецов (архитектор)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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