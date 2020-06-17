В Центре Хруничева рассказали, когда модуль "Наука" отправят на Байконур

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский модуль "Наука" планируется отправить на космодром Байконур в июле для запуска на Российский модуль "Наука" планируется отправить на космодром Байконур в июле для запуска на Международную космическую станцию , сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов

"Плановый выход из (вакуумной) камеры - 22 июня... На космодром Байконур многофункциональный лабораторный модуль "Наука" планируется отправить в июле", - приводятся его слова на сайте "Роскосмоса".

Отмечается, что на прошедшей неделе были завершены испытания на герметичность корпуса модуля "Наука" и его стыковочных агрегатов, а также подтверждено функционирование пневмо-гидросистемы двигательной установки и наружных гидравлических контуров. В вакуумной камере проводятся пневмовакуумные испытания баков модуля.

Запуск модуля намечается весной-летом 2021 года ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур.

Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.

В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя – Центра Хруничева – в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку.