Во Владимирской области число выявленных случаев COVID-19 выросло до 3685

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 56 - до 3685, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 17 июня 2020 года лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3685 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире всего выявлены 734 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 586, в Петушинском районе - 466, в Муроме - 341, в Александровском районе - 310, в Ковровском районе - 256.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1846 пациентов, скончались 46.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.