Глава Польши примет приглашение посетить США, заявили в Варшаве

"Если дойдет до такого официального приглашения, то состоится такой визит и такая встреча. Мы сегодня ждем", - сказал Щерский.

Он подчеркнул, что о визите первой обычно информирует принимающая сторона, а не гость.

По словам Щерского, Дуда хотел бы обсудить с президентом США Дональдом Трампом ряд важных вопросов, в том числе военное и энергетическое сотрудничество. "Если до приглашения дойдет, то есть много важных тем для обсуждения президентами", - сказал он.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в обеих администрациях сообщило, что Дуда может в ближайшее время прибыть в Белый дом для встречи с Трампом.