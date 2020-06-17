https://ria.ru/20200617/1573043335.html
Глава Польши примет приглашение посетить США, заявили в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда примет приглашение посетить США, если оно будет сделано, заявил представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:55
2020-06-17T09:55
кшиштоф щерский
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113435/73/1134357365_0:171:3035:1878_1400x0_80_0_0_f470c1ab699733de3f456ae2abe2a737.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кшиштоф щерский, анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости.
Президент Польши Анджей Дуда
примет приглашение посетить США
, если оно будет сделано, заявил представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский
в эфире третьего канала Польского радио
.
"Если дойдет до такого официального приглашения, то состоится такой визит и такая встреча. Мы сегодня ждем", - сказал Щерский.
Он подчеркнул, что о визите первой обычно информирует принимающая сторона, а не гость.
По словам Щерского, Дуда хотел бы обсудить с президентом США Дональдом Трампом
ряд важных вопросов, в том числе военное и энергетическое сотрудничество. "Если до приглашения дойдет, то есть много важных тем для обсуждения президентами", - сказал он.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в обеих администрациях сообщило, что Дуда может в ближайшее время прибыть в Белый дом для встречи с Трампом.
По данным одного из источников, визит может состояться уже на следующей неделе. Источники в польском правительстве сообщили, что в рамках визита, точная дата которого пока неизвестна, стороны намерены обсудить оборонное соглашение под названием "Форт Трамп" и размещение войск США в Польше.