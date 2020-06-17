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Глава Польши примет приглашение посетить США, заявили в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда примет приглашение посетить США, если оно будет сделано, заявил представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:55
кшиштоф щерский
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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кшиштоф щерский, анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

Глава Польши примет приглашение посетить США, заявили в Варшаве

09:55 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда примет приглашение посетить США, если оно будет сделано, заявил представитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире третьего канала Польского радио.
"Если дойдет до такого официального приглашения, то состоится такой визит и такая встреча. Мы сегодня ждем", - сказал Щерский.
Президент Польши Анджей Дуда
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Варшава не подтвердила визит президента Дуды в США
Он подчеркнул, что о визите первой обычно информирует принимающая сторона, а не гость.
По словам Щерского, Дуда хотел бы обсудить с президентом США Дональдом Трампом ряд важных вопросов, в том числе военное и энергетическое сотрудничество. "Если до приглашения дойдет, то есть много важных тем для обсуждения президентами", - сказал он.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в обеих администрациях сообщило, что Дуда может в ближайшее время прибыть в Белый дом для встречи с Трампом.
По данным одного из источников, визит может состояться уже на следующей неделе. Источники в польском правительстве сообщили, что в рамках визита, точная дата которого пока неизвестна, стороны намерены обсудить оборонное соглашение под названием "Форт Трамп" и размещение войск США в Польше.
Американские военные в Польше
09:14
Власти Польши прокомментировали планы увеличить военный контингент США
090120
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Кшиштоф ЩерскийАнджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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