Во время взрывных работ на востоке Казахстана погибли два шахтера

АЛМА-АТА, 17 июн - РИА Новости. Два шахтера ТОО "Востокцветмет" погибли во время проведения взрывных работ в шахте Орловского производственного комплекса компании, сообщила пресс-служба группы KAZ Minerals, в состав которой входит предприятие.

"Шестнадцатого июня 2020 года около 22.00 часов (19.00 мск) во время проведения взрывных работ погибли двое работников Орловской шахты. Еще один пострадавший доставлен в Бородулихинскую районную больницу для дальнейшего медицинского обследования", - говорится в сообщении на сайте KAZ Minerals.