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Во время взрывных работ на востоке Казахстана погибли два шахтера
Два шахтера ТОО "Востокцветмет" погибли во время проведения взрывных работ в шахте Орловского производственного комплекса компании, сообщила пресс-служба группы РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:54
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казахстан, в мире

Во время взрывных работ на востоке Казахстана погибли два шахтера

09:54 17.06.2020
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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АЛМА-АТА, 17 июн - РИА Новости. Два шахтера ТОО "Востокцветмет" погибли во время проведения взрывных работ в шахте Орловского производственного комплекса компании, сообщила пресс-служба группы KAZ Minerals, в состав которой входит предприятие.
"Шестнадцатого июня 2020 года около 22.00 часов (19.00 мск) во время проведения взрывных работ погибли двое работников Орловской шахты. Еще один пострадавший доставлен в Бородулихинскую районную больницу для дальнейшего медицинского обследования", - говорится в сообщении на сайте KAZ Minerals.
Согласно сообщению, обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.
Группа KAZ Minerals ведет операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области.
Сотрудники МЧС Казахстана
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