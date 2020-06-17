Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
https://ria.ru/20200617/1573043040.html
"Как вы это делаете?!" Пивной сомелье про ошибки и стереотипы
По количеству потребления пиво занимает третье место в мире, уступая воде и чаю. Чему обязана популярность этого напитка? Останется ли пиво пивом без хмеля? Что такое крафт на самом деле? Почему пиво не принято подавать на торжественных мероприятиях, и уместно ли угостить им девушку на первом свидании? Отвечает пивной сомелье Максим Гребеник.
2020-06-17T12:00
как вы это делаете?!
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047561_4:0:600:335_1400x0_80_0_0_b3da6d9eaf648cf7e8e4520f1b8f7744.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047561_4:0:600:335_1400x0_80_0_0_b3da6d9eaf648cf7e8e4520f1b8f7744.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047561_85:0:532:335_1400x0_80_0_0_ece2b59eaf2d28cb853ed23b67c1035f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047561_141:0:476:335_1400x0_80_0_0_c6ed57b6e30cff68a630b3746b8d236b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"Как вы это делаете?!" Пивной сомелье про ошибки и стереотипы

12:00 17.06.2020
1892
Как вы это делаете?!
"Как вы это делаете?!" Пивной сомелье про ошибки и стереотипы
12:00
По количеству потребления пиво занимает третье место в мире, уступая воде и чаю. Чему обязана популярность этого напитка? Останется ли пиво пивом без хмеля? Что такое крафт на самом деле? Почему пиво не принято подавать на торжественных мероприятиях, и уместно ли угостить им девушку на первом свидании? Отвечает пивной сомелье Максим Гребеник.
Бывает ли в пиве столько же благородства, сколько в вине? Сколько стоят действительно дорогие экземпляры? И почему в России, так и не изобрели самобытных сортов, хотя варят его сотни лет?
Популярно объясняет победитель первого в России конкурса пивных сомелье, который прошел в 2020 году, Максим Гребеник. Кстати, на стыдные вопросы про вино ответил сомелье Роман Сосновский.
01:10 Теория, определение пива по вкусу и подача: как устроен конкурс пивных сомелье
04:10 Сочетаемость пива с блюдами, временем и обстоятельствами
05:40 Пивная кружка, бокал "тюльпан" или прямо из горла?
08:00 Вдумчивое потребление или три литра под футбол
09:30 Что брать в ресторане к пиву (нет, не колбаски или воблу)
11:35 Классические пиво и всё остальное: как устроена вселенная настоящего пива
15:40 Что такое пивной напиток, и при чем тут российские законы
18:00 Фрукты, шоколад, яички кита… Что можно добавлять в пиво
18:40 Сидр — не пиво? А эль — пиво? Про типы и стили
21:10 Светлое, фильтрованное, сухое. Как еще классифицируется пиво?
23:10 Маркетинг или философия: что такое крафтовое пиво
26:30 Первое свидание, свадьба, премьера. Почему пиво не пьют на торжественных событиях?
28:55 Сколько стоит выдающееся пиво
30:15 Пивоварение в России: почему у нас нет традиций и самобытных сортов?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
202004
Обсудить 0
Как вы это делаете?!Подкаст
Рекомендуем
Знаки доллара на табло курса валют
В США предсказали крах доллара в следующем году
Южнокорейский певец Йохан (Yohan)
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Мыс Фиолент
Аксенов разъяснил порядок заезда туристов в гостиницы и санатории
Жители Стокгольма в парке Раламбшов
Швеция обнародовала статистику смертности от COVID-19 в Стокгольме
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС в районе Тихого океана
Урсула фон дер Ляйен
ЕК разработала общеевропейскую стратегию по вакцине от COVID-19
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова
Михаил Сергеевич Горбачев
"Горбачев-фонд" ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
Кадры cпецоперации ФСБ по задержанию боевиков из банд Басаева и Хаттаба
ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал расследование причин пандемии рядом стран
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Схиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря на Урале
Полицейский
В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
Лента новостейМолния