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"Как вы это делаете?!" Пивной сомелье про ошибки и стереотипы
По количеству потребления пиво занимает третье место в мире, уступая воде и чаю. Чему обязана популярность этого напитка? Останется ли пиво пивом без хмеля? Что такое крафт на самом деле? Почему пиво не принято подавать на торжественных мероприятиях, и уместно ли угостить им девушку на первом свидании? Отвечает пивной сомелье Максим Гребеник.
2020-06-17T12:00
2020-06-17T12:00
как вы это делаете?!
подкаст
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аудио, подкаст
"Как вы это делаете?!" Пивной сомелье про ошибки и стереотипы
По количеству потребления пиво занимает третье место в мире, уступая воде и чаю. Чему обязана популярность этого напитка? Останется ли пиво пивом без хмеля? Что такое крафт на самом деле? Почему пиво не принято подавать на торжественных мероприятиях, и уместно ли угостить им девушку на первом свидании? Отвечает пивной сомелье Максим Гребеник.
Бывает ли в пиве столько же благородства, сколько в вине? Сколько стоят действительно дорогие экземпляры? И почему в России, так и не изобрели самобытных сортов, хотя варят его сотни лет?
Популярно объясняет победитель первого в России конкурса пивных сомелье, который прошел в 2020 году, Максим Гребеник. Кстати, на стыдные вопросы про вино ответил сомелье Роман Сосновский
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01:10 Теория, определение пива по вкусу и подача: как устроен конкурс пивных сомелье
04:10 Сочетаемость пива с блюдами, временем и обстоятельствами
05:40 Пивная кружка, бокал "тюльпан" или прямо из горла?
08:00 Вдумчивое потребление или три литра под футбол
09:30 Что брать в ресторане к пиву (нет, не колбаски или воблу)
11:35 Классические пиво и всё остальное: как устроена вселенная настоящего пива
15:40 Что такое пивной напиток, и при чем тут российские законы
18:00 Фрукты, шоколад, яички кита… Что можно добавлять в пиво
18:40 Сидр — не пиво? А эль — пиво? Про типы и стили
21:10 Светлое, фильтрованное, сухое. Как еще классифицируется пиво?
23:10 Маркетинг или философия: что такое крафтовое пиво
26:30 Первое свидание, свадьба, премьера. Почему пиво не пьют на торжественных событиях?
28:55 Сколько стоит выдающееся пиво
30:15 Пивоварение в России: почему у нас нет традиций и самобытных сортов?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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