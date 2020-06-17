По количеству потребления пиво занимает третье место в мире, уступая воде и чаю. Чему обязана популярность этого напитка? Останется ли пиво пивом без хмеля? Что такое крафт на самом деле? Почему пиво не принято подавать на торжественных мероприятиях, и уместно ли угостить им девушку на первом свидании? Отвечает пивной сомелье Максим Гребеник.

"Как вы это делаете?!" Пивной сомелье про ошибки и стереотипы

Бывает ли в пиве столько же благородства, сколько в вине? Сколько стоят действительно дорогие экземпляры? И почему в России, так и не изобрели самобытных сортов, хотя варят его сотни лет?

Популярно объясняет победитель первого в России конкурса пивных сомелье, который прошел в 2020 году, Максим Гребеник. Кстати, на стыдные вопросы про вино ответил сомелье Роман Сосновский

01:10 Теория, определение пива по вкусу и подача: как устроен конкурс пивных сомелье

04:10 Сочетаемость пива с блюдами, временем и обстоятельствами

05:40 Пивная кружка, бокал "тюльпан" или прямо из горла?

08:00 Вдумчивое потребление или три литра под футбол

09:30 Что брать в ресторане к пиву (нет, не колбаски или воблу)

11:35 Классические пиво и всё остальное: как устроена вселенная настоящего пива

15:40 Что такое пивной напиток, и при чем тут российские законы

18:00 Фрукты, шоколад, яички кита… Что можно добавлять в пиво

18:40 Сидр — не пиво? А эль — пиво? Про типы и стили

21:10 Светлое, фильтрованное, сухое. Как еще классифицируется пиво?

23:10 Маркетинг или философия: что такое крафтовое пиво

26:30 Первое свидание, свадьба, премьера. Почему пиво не пьют на торжественных событиях?

28:55 Сколько стоит выдающееся пиво

30:15 Пивоварение в России: почему у нас нет традиций и самобытных сортов?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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