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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2019-12-30T12:00+0300
https://ria.ru/20191230/1562951516.html
"Как вы это делаете?!" Сомелье Сосновский про снобизм и стереотипы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156295/14/1562951405_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_d79a14c36f9b7125ece2a6548a4f6952.png
РИА Новости

"Как вы это делаете?!" Сомелье Сосновский про снобизм и стереотипы

12:00 30.12.2019
4167
Как вы это делаете?!
«Как вы это делаете?!» Сомелье Сосновский про снобизм и стереотипы
Вчера, 12:00
Можно ли запивать устрицы красным, а шашлык — белым? Чем дольше хранится вино, тем лучше? Признак плохо вина — винтовая крышка и картонная коробка, а хорошего — высокая цена? И означает ли любовь к сухим наличие вкуса? Сомелье Роман Сосновский отвечает на стыдные вопросы и рекомендует напитки к новогоднему столу.
Правда ли, что сомелье хмелеют во время работы, а алкоголизм — это профессиональная болезнь? Может ли сомелье быть непьющим? Чем профессиональные конкурсы похожи на спорт? Где и как можно научиться разбираться в вине, и нужно ли для этого обязательно становиться сомелье?
Почему "в вине" снобизм неуместен, объясняет президент Московской Ассоциации Сомелье, победитель XVIII Российского конкурса сомелье Роман Сосновский:
01:05 От сидра до ракии: что входит в компетенцию сомелье
02:50 "По долгу службы приходится пить всё". Про любимые вина и профдеформацию
03:40 Тетрадь для записей, вино для дегустации. Как и где учат на сомелье
06:00 Сорт вина, год урожая, способ приготовления. Что такое слепая дегустация и нужен ли этот навык в реальной жизни
09:30 Времена, когда белое — к рыбе, а красное — к мясу, давно прошли?
12:50 Кто такие кавист и летающий энолог, и чем они отличаются от сомелье
15:45 В Питере — пить? Где лучше приобщаться к винной культуре
18:40 Блоги и школы. Куда идти за информацией новичку
20:30 Почему пить сухое — это признак вкуса, а "домашнее" лучше не пробовать
22:45 Дешевле какой суммы не стоит покупать вино в России и надо ли опасаться вина в коробках
24:20 Существуют ли универсальные вина?
25:30 Из чего сделаны вина по 150 рублей и существует ли порошковое вино
30:00 Диоксид серы, дрожжи, бентонит. Про натуральные добавки
33:25 Стереотипы и научные споры про винтовые крышки
36:30 Выдержанное или молодое. Какому вину нужен возраст
37:45 Дорогие и дешевые сладкие вина. Уместен ли по отношению к ним снобизм?
40:40 Есть ли виноделие в России? Про производство и конкуренцию
46:10 Белое, красное, игристое? Идеальная винная карта для Нового года
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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