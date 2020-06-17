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Министр объединения Южной Кореи подал в отставку из-за обострения с КНДР
Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль подал в среду в отставку из-за обострения отношений с КНДР, передало из Сеула агентство... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:44
южная корея
пхеньян
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в мире
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южная корея, пхеньян, кндр, в мире

Министр объединения Южной Кореи подал в отставку из-за обострения с КНДР

09:44 17.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкНациональный парк Пукхансан в Сеуле
Национальный парк Пукхансан в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Национальный парк Пукхансан в Сеуле. Архивное фото
ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль подал в среду в отставку из-за обострения отношений с КНДР, передало из Сеула агентство Рёнхап.
"Я решил уйти, принимая всю ответственность за ухудшение межкорейских отношений", - приводит агентство слова министра.
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Ким Ён Чхоль вступил в должность 8 апреля 2019 года.
Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки.
В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия для выполнения совместного заявления лидеров Юга и Севера от 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Требование выполнено не было и Пхеньян пригрозил "возмездием".
В итоге КНДР взорвала 16 июня расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи.
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
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