Министр объединения Южной Кореи подал в отставку из-за обострения с КНДР

ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. Министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль подал в среду в отставку из-за обострения отношений с КНДР, передало из Сеула агентство Рёнхап.
"Я решил уйти, принимая всю ответственность за ухудшение межкорейских отношений", - приводит агентство слова министра.
Ким Ён Чхоль вступил в должность 8 апреля 2019 года.
Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки.
В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия для выполнения совместного заявления лидеров Юга и Севера от 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Требование выполнено не было и Пхеньян пригрозил "возмездием".
В итоге КНДР взорвала 16 июня расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи.
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