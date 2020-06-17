ЦТАК: КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня"

"Если (южнокорейские власти) не умеют следить за языком, то мы в ответ на это можем снова вспомнить уже давно забытую идею о превращении Сеула в море огня", - пишет ЦТАК.

По мнению агентства, озвученная накануне позиция южнокорейского министерства объединения, в котором действия Северной Кореи были названы "нарушением Пханмунчжомской декларации и односторонним разрывом соглашения", является передергиванием.

Южная Корея, как отмечает агентство, открыто совершала различные "враждебные акты", проводя в том числе "репетицию войны с нападением на Север", и до сих пор систематически нарушала договорённости, зафиксированные в межкорейских соглашениях, однако продолжает винить во всем Север.

"Они должны осознавать, что звуки взрыва, раздавшиеся в Кэсонской промышленной зоне от разрушения (межкорейского офиса связи – ред.), могут стать прелюдией к полному развалу межкорейских отношений", - подчёркивает ЦТАК.

В опубликованном на сайте ЦТАК заявлении первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон также отметила, что Южная Корея постоянно "замалчивает" факт отправки на Север листовок перебежчиками, не пытаясь при этом "принести извинения, раскаяться и гарантировать, что такого больше не повторится".

Президентская администрация Южной Кореи ранее осудила отправку активистами листовок в КНДР и заявила, что правительство будет и далее соблюдать межкорейские договоренности и тщательно пресекать все последующие попытки отправить пропагандистские материалы на территорию Северной Кореи.

По мнению северокорейской стороны, Южная Корея надела "себе на шею петлю низкопоклонничества перед Вашингтоном", консультируясь по каждому решению в рамках рабочей группы с США и проводя совместные военные учения.

По словам Ким Ё Чжон, теперь южнокорейские власти не смогут вести какие-либо дела с Севером и им остаётся лишь "сожалеть и печалиться".