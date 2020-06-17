ЦТАК: КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня"

СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Властям Южной Кореи не стоит перекладывать на Пхеньян ответственность за ликвидацию межкорейского офиса связи, поскольку Сеул первым нарушил договорённости, если подобные обвинения продолжатся, КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня", говорится в опубликованном в среду комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
"Если (южнокорейские власти) не умеют следить за языком, то мы в ответ на это можем снова вспомнить уже давно забытую идею о превращении Сеула в море огня", - пишет ЦТАК.
По мнению агентства, озвученная накануне позиция южнокорейского министерства объединения, в котором действия Северной Кореи были названы "нарушением Пханмунчжомской декларации и односторонним разрывом соглашения", является передергиванием.
Южная Корея, как отмечает агентство, открыто совершала различные "враждебные акты", проводя в том числе "репетицию войны с нападением на Север", и до сих пор систематически нарушала договорённости, зафиксированные в межкорейских соглашениях, однако продолжает винить во всем Север.
"Они должны осознавать, что звуки взрыва, раздавшиеся в Кэсонской промышленной зоне от разрушения (межкорейского офиса связи – ред.), могут стать прелюдией к полному развалу межкорейских отношений", - подчёркивает ЦТАК.
В опубликованном на сайте ЦТАК заявлении первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон также отметила, что Южная Корея постоянно "замалчивает" факт отправки на Север листовок перебежчиками, не пытаясь при этом "принести извинения, раскаяться и гарантировать, что такого больше не повторится".
Президентская администрация Южной Кореи ранее осудила отправку активистами листовок в КНДР и заявила, что правительство будет и далее соблюдать межкорейские договоренности и тщательно пресекать все последующие попытки отправить пропагандистские материалы на территорию Северной Кореи.
По мнению северокорейской стороны, Южная Корея надела "себе на шею петлю низкопоклонничества перед Вашингтоном", консультируясь по каждому решению в рамках рабочей группы с США и проводя совместные военные учения.
По словам Ким Ё Чжон, теперь южнокорейские власти не смогут вести какие-либо дела с Севером и им остаётся лишь "сожалеть и печалиться".
Накануне СМИ сообщили, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
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