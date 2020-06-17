https://ria.ru/20200617/1573040775.html
В Марий Эл утонули два мальчика, катаясь на плоту
Два мальчика, катаясь на плоту в Марий Эл, перевернулись и утонули, сообщает следственное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:38
2020-06-17T08:38
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20200611/1572780959.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154919/14/1549191439_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_35efee15a8474698917e0a8e9cc856e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия