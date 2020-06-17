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В Марий Эл утонули два мальчика, катаясь на плоту
Два мальчика, катаясь на плоту в Марий Эл, перевернулись и утонули, сообщает следственное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:38
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Марий Эл утонули два мальчика, катаясь на плоту

08:38 17.06.2020
456
© РИА Новости / Нина ЗотинаАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге
© РИА Новости / Нина Зотина
УФА, 17 июн – РИА Новости. Два мальчика, катаясь на плоту в Марий Эл, перевернулись и утонули, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
По данным ведомства, трагедия с 12- и 14-летними мальчиками произошла в Куженерском районе региона.
"По предварительным данным, мальчики, жители одной из деревень Куженерского района, катались по пруду на плоту, который перевернулся. По данному факту… проводится доследственная проверка. В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следкома региона.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Республика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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