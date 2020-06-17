Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 5,5 тысячи

"По состоянию на 17 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5561", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 230 новых случаев COVID-19, в понедельник – 183, воскресенье - 114.