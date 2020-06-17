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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 5,5 тысячи
Число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 68 и достигло 5561, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T08:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкент
узбекистан
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 5,5 тысячи

08:28 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТАШКЕНТ, 17 июн - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 68 и достигло 5561, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник число зарегистрированных случаев выросло до 5493, 19 пациентов скончались, 4096 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
"По состоянию на 17 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5561", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 230 новых случаев COVID-19, в понедельник – 183, воскресенье - 114.
По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1446 пациентов с COVID-19, в том числе 13 - в тяжелом состоянии.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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