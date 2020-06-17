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Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ
Заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев в беседе с телеканалом "360" пригрозил Филиппу Киркорову после... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:06
шоу-бизнес
воздушно-десантные войска россии
владимир шаманов
филипп киркоров
афганистан
общество
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шоу-бизнес, воздушно-десантные войска россии, владимир шаманов, филипп киркоров, афганистан, общество

Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ

08:23 17.06.2020 (обновлено: 13:06 17.06.2020)
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© аккаунт в instagram "fkirkorov"Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
© аккаунт в instagram "fkirkorov"
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев в беседе с телеканалом "360" пригрозил Филиппу Киркорову после скандального ролика с тельняшкой и голубым беретом.
В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".
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Кошелева также возмутило видео с артистом. При этом он отметил, что писать жалобы на Киркорова десантники не будут.
"Это уже не первая выходка. Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Хватить с ним сюсюкаться. <…> Пусть боится", — сказал он.
Десантник назвал ролик святотатством и отметил, что не потерпит издевательства над военной формой и символами.
Ранее автор ролика Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого оскорбить. По его словам, Киркоров — просто артист, который играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно.
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