Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Центрального правления ветеранов Заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев в беседе с телеканалом " 360 " пригрозил Филиппу Киркорову после скандального ролика с тельняшкой и голубым беретом.

В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова . Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".

Кошелева также возмутило видео с артистом. При этом он отметил, что писать жалобы на Киркорова десантники не будут.

"Это уже не первая выходка. Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Хватить с ним сюсюкаться. <…> Пусть боится", — сказал он.

Десантник назвал ролик святотатством и отметил, что не потерпит издевательства над военной формой и символами.