Россия должна придерживаться свободной торговли, считает Медведев

"Хотя введение различными странами мира ограничительных мер в торговле товарами и услугами подорвало функционирование международной торговой системы и цепочек добавленной стоимости, в соответствии с договорённостями G20 и АТЭС, рекомендациями Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ограничительные торговые меры, принимаемые в целях борьбы с последствиями пандемии, должны быть адекватными и носить временный характер", - полагает Медведев.