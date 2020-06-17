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Россия должна придерживаться свободной торговли, считает Медведев
России в условиях, когда другие страны вводят торговые ограничения, целесообразно придерживаться принципов свободной торговли с учётом требований по защите... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:41
россия
евразийский экономический союз
дмитрий медведев
большая двадцатка
китай
сша
экономика
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, евразийский экономический союз, дмитрий медведев, большая двадцатка, китай, сша, экономика

Россия должна придерживаться свободной торговли, считает Медведев

08:13 17.06.2020 (обновлено: 09:41 17.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. России в условиях, когда другие страны вводят торговые ограничения, целесообразно придерживаться принципов свободной торговли с учётом требований по защите безопасности и национальных интересов, говорится в статье зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в журнале "Россия в глобальной политике".
"Хотя введение различными странами мира ограничительных мер в торговле товарами и услугами подорвало функционирование международной торговой системы и цепочек добавленной стоимости, в соответствии с договорённостями G20 и АТЭС, рекомендациями Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ограничительные торговые меры, принимаемые в целях борьбы с последствиями пандемии, должны быть адекватными и носить временный характер", - полагает Медведев.
По его словам, пандемия также оказала воздействие на формирование торговых соглашений: реализация соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли отложена, временно приостановлены переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и Великобританией, под угрозой выполнение первой фазы торговой сделки между США и Китаем.
"России в таких условиях целесообразно придерживаться принципов свободной торговли, безусловно, с учётом объективных требований по защите безопасности жизни и здоровья, обеспечения наших национальных интересов. Стимулировать развитие цифровой торговли при условии обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных", - уверен Медведев.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
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Зампред Совбеза РФ считает, что на пространстве ЕАЭС современные вызовы будут способствовать организации сотрудничества в области здравоохранения и выработке механизма совместного реагирования на эпидемиологические вызовы в условиях единого мобильного рынка труда. "Самое время активно развивать дистанционное взаимодействие между медицинскими учреждениями России и стран-партнёров по ЕАЭС. Расширять присутствие российского образования в странах ЕАЭС путём подключения их вузов к дистанционным программам или отдельным мероприятиям российских учебных заведений", - считает он.
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РоссияЕвразийский экономический союзДмитрий МедведевБольшая двадцаткаКитайСШАЭкономика
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