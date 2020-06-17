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Украинские силовики сообщили о девяти обстрелах в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:58
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353
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ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

Украинские силовики сообщили о девяти обстрелах в Донбассе

07:58 17.06.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские силовики на блокпосту
Украинские силовики на блокпосту
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские силовики на блокпосту. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "девять раз нарушил режим прекращения огня".
"Один из наших защитников получил боевое ранение", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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