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РЖД будут поэтапно возвращать работников с "удаленки"
РЖД готовы к работе в режиме снятия ограничений, введённых ранее из-за коронавируса, и будут поэтапно возвращать работников с удаленной работы, сообщил... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:46
олег белозеров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ржд
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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олег белозеров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ржд, экономика

РЖД будут поэтапно возвращать работников с "удаленки"

07:46 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пассажирские поезда РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. РЖД готовы к работе в режиме снятия ограничений, введённых ранее из-за коронавируса, и будут поэтапно возвращать работников с удаленной работы, сообщил генеральный директор компании Олег Белозёров.
РЖД, как и большинство российских компаний, из-за ситуации с коронавирусом перевели на удалённую работу часть сотрудников. Общий удаленный режим работы в компании действует до конца июня, но компания разрешила в регионах начать раньше возвращать сотрудников на рабочие места в зависимости от снятия ограничений, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе компании.

"Сегодня, согласно докладам с мест, компания готова к работе в режиме снятия ограничений. Здесь важно отметить, что речь идёт именно о поэтапном возвращении работников, чтобы не допустить повторного распространения инфекции", - сообщил глава РЖД в интервью корпоративной газете компании "Гудок".

По его словам, на первом этапе на стационарные рабочие места вернутся те, чьё присутствие связано с производственной необходимостью, работой с персональными данными, государственной и коммерческой тайной. "При этом рабочие места сотрудников, для которых отменяется удалённый формат работы, должны соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты", - отметил Белозёров.
На втором этапе, продолжил он, приступить к работе в прежнем - очном - формате должны все остальные сотрудники, в том числе из группы риска (старше 65 лет, беременные женщины и лица, имеющие хронические заболевания).
"Но учитывая, что ситуация в субъектах Федерации складывается по-разному, решения о выводе работников с удалённых рабочих мест и переходе на каждый последующий этап будут приниматься руководителями региональных штабов в соответствии с эпидемиологической обстановкой в конкретном регионе", - подчеркнул глава РЖД.
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Олег БелозеровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РЖДЭкономика
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