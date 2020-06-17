Названы города с самыми низкими ценами на лекарства

"Средняя стоимость аптечки составляет 7 883 рубля, при этом самая высокая стоимость среди крупных городов России зафиксирована в Санкт-Петербурге, где она составляет 9 134 рубля, самая дешевая – в Москве, со стоимостью 7 246 рублей", - уточняется в исследовании. На втором месте после столицы Омск (7 294 рубля), на третьем - Челябинск (7 396 рублей).