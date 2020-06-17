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Названы города с самыми низкими ценами на лекарства
Самая низкая средняя стоимость аптечки среди крупных городов России зафиксирована в Москве - 7 246 рублей, самая высокая - в Санкт-Петербурге - 9 134 рубля,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:02
москва
челябинск
ростов-на-дону
общество
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https://ria.ru/20200616/1573026394.html
2
москва
челябинск
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151962/55/1519625520_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_465ca5a2db077bdbbcf0964108cf6678.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, челябинск, ростов-на-дону, общество

Названы города с самыми низкими ценами на лекарства

07:17 17.06.2020 (обновлено: 11:02 17.06.2020)
427
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель в аптеке
Посетитель в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Посетитель в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Самая низкая средняя стоимость аптечки среди крупных городов России зафиксирована в Москве - 7 246 рублей, самая высокая - в Санкт-Петербурге - 9 134 рубля, говорится в исследовании сервиса "Все аптеки" (принадлежит Mail.ru), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных сервиса, эксперты которого провели анализ 40 тысяч аптек в России.
"Средняя стоимость аптечки составляет 7 883 рубля, при этом самая высокая стоимость среди крупных городов России зафиксирована в Санкт-Петербурге, где она составляет 9 134 рубля, самая дешевая – в Москве, со стоимостью 7 246 рублей", - уточняется в исследовании. На втором месте после столицы Омск (7 294 рубля), на третьем - Челябинск (7 396 рублей).
Если рассматривать отдельные категории лекарств, то средняя стоимость обезболивающих в России – 259 рублей, самая высокая средняя стоимость анальгетиков зафиксирована в Новосибирске (324 рубля), а самая маленькая - в Омске (186 рублей). Средняя стоимость средств от простуды и недомогания в стране – 196 рублей, самая высокая средняя стоимость таких препаратов в Челябинске (202 рубля), а самая низкая в Москве (175 рублей).
Самая высокая средняя стоимость средств при расстройствах желудочно-кишечного тракта отмечена в Казани – 32 рубля, самая низкая - в Ростове-на-Дону (24 рубля). А в целом по стране средняя стоимость таких средств составила 27 рублей. Средняя стоимость средств при травмах – 115 рублей. Причем дороже всего за такие препараты придется заплатить в Нижнем Новгороде (134 рубля), а меньше всего - в Москве (105 рублей).
Противоаллергические средства по стране в среднем стоят 340 рублей, дороже всего - в Санкт-Петербурге (447 рубля), а дешевле - в Екатеринбурге (207 рублей). Средняя стоимость антибактериального мыла – 111 рублей. Самая высокая средняя стоимость таких средств в Екатеринбурге (123 рубля), а самая низкая - в Москве (79 рублей).
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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041126
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МоскваЧелябинскРостов-на-ДонуОбщество
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