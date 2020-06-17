https://ria.ru/20200617/1573038322.html
В Благовещенске назвали возможную причину пожара на складе
Причиной пожара на складе смешанных товаров в Благовещенске, который произошел в ночь на среду, мог стать аварийный режим работы электрооборудования, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:13
2020-06-17T07:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
происшествия
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амурская область
благовещенск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости.
Причиной пожара на складе смешанных товаров в Благовещенске
, который произошел в ночь на среду, мог стать аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ МЧС
по Амурской области
.
Как сообщили РИА Новости накануне в пресс-службе МЧС России, здание склада загорелось на площади более 500 квадратных метров на улице Текстильной. Когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, из-под кровли шел густой дым.
"Руководитель тушения, оценив обстановку, присвоил пожару повышенный ранг сложности. Общая площадь склада около 800 квадратных метров. Для тушения были привлечены дополнительные силы и средства Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего было задействовано 52 человека и девять единиц техники четырех пожарно-спасательных частей города. Около часа потребовалось огнеборцам для локализации открытого горения, к 3.30 (21.30 мск) открытое горение ликвидировали. При пожаре повреждено помещение склада на площади около 500 квадратных метров, закопчены стены и потолок", - сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
По факту пожара проводится разбирательство, на месте работали инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
"Обстоятельства пожара устанавливаются. По одной из версий, пожар мог явиться следствием аварийного режима электрооборудования", - уточняется в сообщении.