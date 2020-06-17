Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573038322.html
В Благовещенске назвали возможную причину пожара на складе
Причиной пожара на складе смешанных товаров в Благовещенске, который произошел в ночь на среду, мог стать аварийный режим работы электрооборудования, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
благовещенск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e386cdcc945ea925e5377cc30384ba80.jpg
https://ria.ru/20200616/1573018806.html
https://ria.ru/20200616/1572984529.html
амурская область
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e386cdcc945ea925e5377cc30384ba80.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cca77a415f04385900d45a48b3674930.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_691cc750ef6a4b54fd2dea7ec86c5c3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск, происшествия

В Благовещенске назвали возможную причину пожара на складе

07:13 17.06.2020
263
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Пожарный. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Причиной пожара на складе смешанных товаров в Благовещенске, который произошел в ночь на среду, мог стать аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Как сообщили РИА Новости накануне в пресс-службе МЧС России, здание склада загорелось на площади более 500 квадратных метров на улице Текстильной. Когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, из-под кровли шел густой дым.
Сотрудники МЧС Казахстана
Вчера, 17:42
В Алма-Ате ликвидировали пожар около крупного ТРЦ
"Руководитель тушения, оценив обстановку, присвоил пожару повышенный ранг сложности. Общая площадь склада около 800 квадратных метров. Для тушения были привлечены дополнительные силы и средства Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего было задействовано 52 человека и девять единиц техники четырех пожарно-спасательных частей города. Около часа потребовалось огнеборцам для локализации открытого горения, к 3.30 (21.30 мск) открытое горение ликвидировали. При пожаре повреждено помещение склада на площади около 500 квадратных метров, закопчены стены и потолок", - сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
По факту пожара проводится разбирательство, на месте работали инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
"Обстоятельства пожара устанавливаются. По одной из версий, пожар мог явиться следствием аварийного режима электрооборудования", - уточняется в сообщении.
Пожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил
Вчера, 10:11
В Тбилиси пожар на рынке охватил около четырех тысяч "квадратов"
001010
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США закрыли дело об инсайдерской торговле против сенатора
Взрыв межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон, Северная Корея
В Сеуле заявили, что КНДР заранее готовилась к взрыву офиса связи
Посетитель в аптеке
Названы города с самыми низкими ценами на лекарства
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
Китайские регионы вводят обязательный карантин для пекинцев
Патруль российской военной полиции в Сирии
Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье
Автомобильный мост через реку Онон в Забайкальском крае
В Забайкалье нашли всех погибших, которые спасали тонувшую девочку
Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин
Спикер нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом
Протесты в США
В США снесут памятник конкистадору, ставший причиной протестов и стрельбы
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Комсомольске-на-Амуре на спящую пенсионерку рухнул потолок
Сотрудники Камчатского спасцентра отправились в Быстринский район на борьбу с лесными пожарами
На Камчатке зафиксировали второй природный пожар в районе режима ЧС
Глава муниципального образования городской округ Охинский Сергей Гусев
Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
На Чукотке заявили о снижении заболеваемости COVID-19
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
Суд продлил арест мастера горной артели по дела о прорыве дамб в Сибири
В Москве начался второй этап смягчения режима самоизоляции
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Репетиция военной техники к параду Победы во Владивостоке
В Приморье парады Победы пройдут с ограниченным числом зрителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Епархия: совершенные схиигуменом Сергием таинства недействительны
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Утверждено расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
Лента новостейМолния