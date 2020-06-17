В Благовещенске назвали возможную причину пожара на складе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Причиной пожара на складе смешанных товаров в Причиной пожара на складе смешанных товаров в Благовещенске , который произошел в ночь на среду, мог стать аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ МЧС по Амурской области

Как сообщили РИА Новости накануне в пресс-службе МЧС России, здание склада загорелось на площади более 500 квадратных метров на улице Текстильной. Когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, из-под кровли шел густой дым.

"Руководитель тушения, оценив обстановку, присвоил пожару повышенный ранг сложности. Общая площадь склада около 800 квадратных метров. Для тушения были привлечены дополнительные силы и средства Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего было задействовано 52 человека и девять единиц техники четырех пожарно-спасательных частей города. Около часа потребовалось огнеборцам для локализации открытого горения, к 3.30 (21.30 мск) открытое горение ликвидировали. При пожаре повреждено помещение склада на площади около 500 квадратных метров, закопчены стены и потолок", - сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

По факту пожара проводится разбирательство, на месте работали инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску и эксперты испытательной пожарной лаборатории.