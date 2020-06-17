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Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье
Российские военные провели патрулирование на маршруте протяженностью более 300 километров в отдаленных районах сирийского Заевфратья, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:59
война в сирии
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россия, сергей дмитриев, война в сирии, ми-35, ми-8, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, в мире

Российские военные провели патрулирование в сирийском Заевфратье

06:59 17.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
ЭЛЬ-ХАСЕКЕ (Сирия), 17 июн – РИА Новости. Российские военные провели патрулирование на маршруте протяженностью более 300 километров в отдаленных районах сирийского Заевфратья, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Дмитриев.
"Подразделениями военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации проведено очередное патрулирование. В ходе патрулирования колонна автомобильной техники под прикрытием вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-35 преодолела маршрут общей протяженностью более 300 километров", - сказал Дмитриев.
Он отметил при этом, что патрулирование проводилось "в целях контроля за обстановкой вдоль государственной границы Сирийской Арабской Республики, в отдаленных районах Заевфратья, а также для сохранения мирной обстановки в регионах, подконтрольных правительственным силам".
Как рассказал пилот вертолета Ми-8 Кирилл Шелухо, его машина осуществляет сопровождение на высоте порядка 100 метров и наблюдает за колонной с расстояния 600-800 метров. Если опуститься ниже, колонну будет не видно даже на более близкой дистанции. Ми-35 осматривает территорию на отдалении в 5-10 километров, докладывает ведущему Ми-8, а его экипаж уже передает информацию наземной колонне.
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"Сама тактика сопровождения колонны - вертолет Ми-8 выполняет основное... патрулирование, а вертолет Ми-35 уходит на удаление 5-10 километров и осматривает границы - не преграждает ли кто-то путь в населенных пунктах, нет ли блокировок со стороны вражеских сторон", - сказал Шелухо.
Как отметил Дмитриев, помимо основных задач патрулирования, военные также провели гуманитарную акцию в поселке Дейрун-Ага.
"Администрации поселка было передано 440 продовольственных наборов общим весом около 2 тысяч 200 килограммов для передачи малообеспеченным семьям", - сказал Дмитриев.
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Война в СирииРоссияСергей ДмитриевВойна в СирииМи-35Ми-8Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
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