В Дагестане военные врачи посетят 22 горных селения

"В соответствии с утвержденным графиком, выездные бригады военных специалистов посетят 22 горных селения Ботлихского района, где окажут медицинскую и консультативную помощь местному населению, а также проведут отбор биопроб для проведения ПЦР диагностики", - говорится в сообщении.

В состав бригад специализированной медпомощи Минобороны входят врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и лор. Прием пациентов проходит в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах населенных пунктов. Специалисты посещают на дому больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в больницу.