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В Дагестане военные врачи посетят 22 горных селения
Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны РФ в рамках оказания помощи населению Дагестана посетят 22 горных селения Ботлихского района, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:36
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В Дагестане военные врачи посетят 22 горных селения

06:36 17.06.2020
82
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПолевой госпиталь в Дагестане
Полевой госпиталь в Дагестане
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Полевой госпиталь в Дагестане. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны РФ в рамках оказания помощи населению Дагестана посетят 22 горных селения Ботлихского района, сообщает Минобороны РФ.
"В соответствии с утвержденным графиком, выездные бригады военных специалистов посетят 22 горных селения Ботлихского района, где окажут медицинскую и консультативную помощь местному населению, а также проведут отбор биопроб для проведения ПЦР диагностики", - говорится в сообщении.
В состав бригад специализированной медпомощи Минобороны входят врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и лор. Прием пациентов проходит в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах населенных пунктов. Специалисты посещают на дому больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в больницу.
Всего военными врачами полевых госпиталей в ходе внегоспитальных выездных консультаций, было принято более 900 граждан и отобрано свыше 900 биопроб для проведения ПЦР диагностики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ботлихский районОбщество
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