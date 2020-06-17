Эксперты рассказали, когда нужно начинать говорить с детьми о расизме

ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Мария Табак. Начинать говорить с детьми на тему расизма нужно с самого раннего возраста, рассказали РИА Новости в Начинать говорить с детьми на тему расизма нужно с самого раннего возраста, рассказали РИА Новости в британской организации EqualiTeach, специализирующейся на обучении и консалтинге в сфере толерантности и равенства.

"Мы разработали серию рекомендаций о том, как говорить с детьми о расизме. Многие из этих рекомендаций распространяются и на другие области, например, на то, как говорить с ними об исламофобии", - сказала представитель организации.

По мнению экспертов, дети начинают замечать различия между людьми уже в очень раннем возрасте, а потому важно не затягивать начало бесед на эту тему.

"Младенцы замечают различия в цвете кожи, а уже в три года начинают использовать расовые признаки для разделения людей на группы. Беседы с маленькими детьми об этническом разнообразии поможет им ценить отличия, отвергать предрассудки и формировать позитивное отношение к себе и к людям, непохожим на них", - говорится в своде рекомендаций EqualiTeach.

По мнению экспертов организации, важно также расширять представления детей с помощью книжек и игрушек. При этом, отмечают они, важно, чтобы у детей не создавалось впечатления, что упоминать цвет кожи – это стыдно.

"Цвет кожи – это напоминание об истории людей и ключевая часть их самоидентификации", - напоминают они.

Говоря об отличиях рас и культур, нужно не забывать об общечеловеческих чертах.

"Все мы нуждаемся в заботе и любви, всем нам нужно спать, есть, играть. Всем нужен дом и одежда", - поясняют они.

Говоря с детьми о проблемах, связанных с расизмом, по мнению EqualiTeach, важно соблюсти правильный баланс: избегать чересчур графичных деталей, способных поселить в детях страх, но при этом побудить их к размышлениям и сочувствию.

Если дети под влиянием окружающих озвучивают ложные стереотипы, следует не ругать их, а задать встречные вопросы: "Почему ты так думаешь?", "На основании чего ты так думаешь?"

"Никогда не оставляйте расизм без вопросов, используйте инциденты как возможность для образования", - отмечает EqualiTeach.

Родители также могут объяснить детям, как те могут на своем уровне способствовать борьбе с расизмом: например, собирать деньги и жертвовать на благотворительность, говорить со сверстниками, делать соответствующие "посты" в соцсетях, писать письма в газеты и местным депутатам.