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Фадеев сравнил бывших подопечных с женщинами легкого поведения
Продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме сравнил музыкантов, с которыми ранее работал, с женщинами легкого поведения. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:18
россия
музыка
шоу-бизнес
максим фадеев
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Теперь правда и рассказ про реальности шоу-бизнеса является оскорблением?!
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Талантливый и искренний человек. А главное способный открыто говорить правду. В наше время это дорогого стоит.Не каждый может себе это позволить.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, музыка, шоу-бизнес, максим фадеев

Фадеев сравнил бывших подопечных с женщинами легкого поведения

05:53 17.06.2020 (обновлено: 12:18 17.06.2020)
13568
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме сравнил музыкантов, с которыми ранее работал, с женщинами легкого поведения.
Продюсер заявил, что последние пять лет жил "в самом настоящем аду" и еще совсем недавно считал нормальным потребительское отношение к нему со стороны "деток".
"Еще полгода назад я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься "едой" и трамплином для своих "деток", когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка! Написал хорошую песню — ты для них "Бог", написал неудачную — ты враг! А если, не дай Бог, удачная песня у другого артиста — истерики сразу: "Ты меня предал" и так далее. Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них "еда"!" — посетовал Фадеев.
Сейчас, по словам продюсера, он осознает счастье и пишет музыку, не думая ни о чем, кроме этого.
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"Почему я это понимаю сегодня? Потому что мне есть с чем сравнить. Сегодня я просыпаюсь утром, и мне не страшно смотреть на телефон и ждать, что я увижу там очередную претензию, нытье или какую-нибудь мерзость про своего коллегу с лейбла", — заключил он.
В конце октября Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA. Тогда он заявлял, что решил реструктуризировать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность и результат. Решение о роспуске продюсер обосновал "системным воровством" со стороны менеджеров и попаданием в лейбл "непонятного контингента".
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3823675515
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РоссияМузыкаШоу-бизнесМаксим Фадеев
Популярные комментарии
Теперь правда и рассказ про реальности шоу-бизнеса является оскорблением?!
17 июня, 06:25
Сергей Русаков
2230000
Талантливый и искренний человек. А главное способный открыто говорить правду. В наше время это дорогого стоит.Не каждый может себе это позволить.
17 июня, 06:42
Vlad Ivanov
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