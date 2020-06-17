Фадеев сравнил бывших подопечных с женщинами легкого поведения

"Еще полгода назад я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься "едой" и трамплином для своих "деток", когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка! Написал хорошую песню — ты для них "Бог", написал неудачную — ты враг! А если, не дай Бог, удачная песня у другого артиста — истерики сразу: "Ты меня предал" и так далее. Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. Ты для них "еда"!" — посетовал Фадеев.