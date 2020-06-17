Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573037098.html
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T05:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
борис джонсон
воз
лондон
китай
ухань
оксфорд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_0:224:2527:1645_1400x0_80_0_0_195c1c5e99c957822dbf410e7e06154f.jpg
https://ria.ru/20200616/1572974371.html
https://ria.ru/20200617/1573034494.html
Прорыв!!! Дексаметазон!!! Ждем когда они додумаются что вместо дексаметазона можно еще использовать преднизолон, а в совокупности с эуфилином и антибиотиком они вообще дают потрясающий результат. Я не врач, я астматик, при обострении периодически (2 раза в год) принимаю эту гремучую смесь капельно на физике, а при остром приступе дексаметазон (преднизолон) с эуфилином внутривенно, достаточно эффективно и быстро купирует спазм.
118
"Эксперты не рекомендуют применять стероиды при лечении коронавируса. Недавние исследования показывают, что лечение коронавируса стероидами может принести больше вреда, чем пользы. Авторы статьи, опубликованной в The Lancet, изучили данные предыдущих вспышек коронавируса (SARS и MERS) и сделали заключение, что стероиды скорее вредят зараженным пациентам, чем приносят пользу. Эксперты считают, что стероиды ухудшают способность иммунной системы бороться с вирусами и другими инфекциями, иначе говоря, обладают иммуносупрессивным действием. Применение стероидов может нанести значительный вред, потому что пациенты банально не смогут бороться с вирусом. Также было установлено, что лечение стероидами замедляло процесс выздоровления, вирус остается в организме больных, принимающих стероиды, в течение трех недель после заражения"
88
33
лондон
китай
ухань
оксфорд
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_0:224:2527:1645_1400x0_80_0_0_195c1c5e99c957822dbf410e7e06154f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_0:0:2345:1758_1400x0_80_0_0_229f02a744463346c06e21d0c47ccc0b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_264:0:2022:1758_1400x0_80_0_0_3a52ee91a346645e99ba23b09b21758d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, борис джонсон, воз, лондон, китай, ухань, оксфорд, египет, медицина, в мире

Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса

05:33 17.06.2020
162657
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в защитной экипировке
Врач в защитной экипировке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в защитной экипировке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Так он прокомментировал результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции.
"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — отметил Гебрейесус, назвав результаты научной работы "отличной новостью".
Представители ВОЗ сообщили, что Лондон предоставил организации предварительные результаты пытаний. В организации добавили, что "с нетерпением" ждут полного анализа информации в ближайшее время.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19

Результаты исследования

Проведенное в Оксфорде исследование выявило, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смерти больных COVID-19 на 35 процентов у подключенных к аппаратам ИВЛ и на 20 процентов — среди пациентов, получающих кислород.
Во время испытания препарат принимали 2104 пациента по шесть миллиграммов ежедневно в течение десяти дней.
Упаковка лекарственного средства в Британии стоит лишь около пяти фунтов (437 рублей. — Прим. ред.). Правительство Соединенного королевства во вторник одобрило препарат для лечения от коронавируса. Сам медикамент известен уже более 60 лет и используется как противовоспалительное средство.
Врач в защитном костюме
Вчера, 01:01Распространение нового коронавируса
Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог
Исследование, в частности, высоко оценил премьер-министр Борис Джонсон. По его словам результаты научной работы оказались "крупнейшим на данный момент прорывом" в борьбе с COVID-19.
Согласно подсчетам, если бы открытие удалось сделать раньше, в стране удалось бы спасти порядка пяти тысяч жизней.

Претензии Египта на первенство

Открытие в Оксфорде прокомментировали также и в Египте, где, по словам главы египетского Научного комитета по борьбе с коронавирусом Хуссама Хосни, дексаметазон использовали для лечения COVID-19 с позитивными результатами еще до объявления регистрации лекарства в Британии.
"Великобритания преуспела в том, что смогла через СМИ растиражировать это лекарство, хотя Египет использовал его еще до нее", — сказал Хосни в эфире Sada el-Balad.
Он добавил, что препарат используют для лечения больных с коронавирусом в средней и тяжелой стадии. Однако медикамент можно использовать только в больницах под надзором врачей, подчеркнул Хосни.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
00:44Распространение нового коронавируса
В России стартуют испытания вакцины от коронавируса

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни оказался новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
По последним данным организации, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
235071451
Обсудить 33
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусБорис ДжонсонВОЗЛондонКитайУханьОксфордЕгипетМедицинаВ мире
Популярные комментарии
Прорыв!!! Дексаметазон!!! Ждем когда они додумаются что вместо дексаметазона можно еще использовать преднизолон, а в совокупности с эуфилином и антибиотиком они вообще дают потрясающий результат. Я не врач, я астматик, при обострении периодически (2 раза в год) принимаю эту гремучую смесь капельно на физике, а при остром приступе дексаметазон (преднизолон) с эуфилином внутривенно, достаточно эффективно и быстро купирует спазм.
17 июня, 08:24
agent_anonimus
11044000
"Эксперты не рекомендуют применять стероиды при лечении коронавируса. Недавние исследования показывают, что лечение коронавируса стероидами может принести больше вреда, чем пользы. Авторы статьи, опубликованной в The Lancet, изучили данные предыдущих вспышек коронавируса (SARS и MERS) и сделали заключение, что стероиды скорее вредят зараженным пациентам, чем приносят пользу. Эксперты считают, что стероиды ухудшают способность иммунной системы бороться с вирусами и другими инфекциями, иначе говоря, обладают иммуносупрессивным действием. Применение стероидов может нанести значительный вред, потому что пациенты банально не смогут бороться с вирусом. Также было установлено, что лечение стероидами замедляло процесс выздоровления, вирус остается в организме больных, принимающих стероиды, в течение трех недель после заражения"
17 июня, 08:58
ssandrea
63911203
Рекомендуем
Военнослужащие КНДР и Южной Кореи на территории пограничного пункта Пханмунджом
В Сеуле заявили, что не будут терпеть "бездумное поведение Севера"
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние праздники
Вова, выходи!: сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
В Киеве проходит митинг с требованием отставки Зеленского
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
Врач в реанимации
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Испытания перспективного самолета МС-21
МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы
Осужденного экс-мэра Владивостока переводят в колонию в Хакасии
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Подвесной деревянный мост через реку Олонку в деревне Татчелица
Экс-сотрудник КГБ оценил сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
Автомобильный мост через реку Онон в Забайкальском крае
В Забайкалье нашли всех погибших, которые спасали тонувшую девочку
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер Грузии прокомментировал задержание россиянина в Тбилиси
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Египет заявил, что успешно лечил COVID-19 дексаметазоном еще до Британии
Писатель Джеймс Боуэн со своим котом Бобом
В Британии умер уличный кот по кличке Боб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Утверждено расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния