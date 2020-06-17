Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Так он прокомментировал результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции.

"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — отметил Гебрейесус, назвав результаты научной работы "отличной новостью".

Представители ВОЗ сообщили, что Лондон предоставил организации предварительные результаты пытаний. В организации добавили, что "с нетерпением" ждут полного анализа информации в ближайшее время.

Результаты исследования

Проведенное в Оксфорде исследование выявило, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смерти больных COVID-19 на 35 процентов у подключенных к аппаратам ИВЛ и на 20 процентов — среди пациентов, получающих кислород.

Во время испытания препарат принимали 2104 пациента по шесть миллиграммов ежедневно в течение десяти дней.

Упаковка лекарственного средства в Британии стоит лишь около пяти фунтов (437 рублей. — Прим. ред.). Правительство Соединенного королевства во вторник одобрило препарат для лечения от коронавируса. Сам медикамент известен уже более 60 лет и используется как противовоспалительное средство.

Исследование, в частности, высоко оценил премьер-министр Борис Джонсон . По его словам результаты научной работы оказались "крупнейшим на данный момент прорывом" в борьбе с COVID-19.

Согласно подсчетам, если бы открытие удалось сделать раньше, в стране удалось бы спасти порядка пяти тысяч жизней.

Претензии Египта на первенство

Открытие в Оксфорде прокомментировали также и в Египте, где, по словам главы египетского Научного комитета по борьбе с коронавирусом Хуссама Хосни, дексаметазон использовали для лечения COVID-19 с позитивными результатами еще до объявления регистрации лекарства в Британии.

"Великобритания преуспела в том, что смогла через СМИ растиражировать это лекарство, хотя Египет использовал его еще до нее", — сказал Хосни в эфире Sada el-Balad.

Он добавил, что препарат используют для лечения больных с коронавирусом в средней и тяжелой стадии. Однако медикамент можно использовать только в больницах под надзором врачей, подчеркнул Хосни.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни оказался новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.

По последним данным организации, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.