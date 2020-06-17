https://ria.ru/20200617/1573037098.html
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T05:33
2020-06-17T05:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
борис джонсон
воз
лондон
китай
ухань
оксфорд
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agent_anonimus
Прорыв!!! Дексаметазон!!! Ждем когда они додумаются что вместо дексаметазона можно еще использовать преднизолон, а в совокупности с эуфилином и антибиотиком они вообще дают потрясающий результат. Я не врач, я астматик, при обострении периодически (2 раза в год) принимаю эту гремучую смесь капельно на физике, а при остром приступе дексаметазон (преднизолон) с эуфилином внутривенно, достаточно эффективно и быстро купирует спазм.
118
sandrea
"Эксперты не рекомендуют применять стероиды при лечении коронавируса. Недавние исследования показывают, что лечение коронавируса стероидами может принести больше вреда, чем пользы. Авторы статьи, опубликованной в The Lancet, изучили данные предыдущих вспышек коронавируса (SARS и MERS) и сделали заключение, что стероиды скорее вредят зараженным пациентам, чем приносят пользу. Эксперты считают, что стероиды ухудшают способность иммунной системы бороться с вирусами и другими инфекциями, иначе говоря, обладают иммуносупрессивным действием. Применение стероидов может нанести значительный вред, потому что пациенты банально не смогут бороться с вирусом. Также было установлено, что лечение стероидами замедляло процесс выздоровления, вирус остается в организме больных, принимающих стероиды, в течение трех недель после заражения"
88
33
лондон
китай
ухань
оксфорд
египет
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, борис джонсон, воз, лондон, китай, ухань, оксфорд, египет, медицина, в мире
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
.
Так он прокомментировал результаты клинических испытаний в Великобритании
стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции.
"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — отметил Гебрейесус, назвав результаты научной работы "отличной новостью".
Представители ВОЗ сообщили, что Лондон
предоставил организации предварительные результаты пытаний. В организации добавили, что "с нетерпением" ждут полного анализа информации в ближайшее время.
Результаты исследования
Проведенное в Оксфорде
исследование выявило, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смерти больных COVID-19 на 35 процентов у подключенных к аппаратам ИВЛ и на 20 процентов — среди пациентов, получающих кислород.
Во время испытания препарат принимали 2104 пациента по шесть миллиграммов ежедневно в течение десяти дней.
Упаковка лекарственного средства в Британии стоит лишь около пяти фунтов (437 рублей. — Прим. ред.). Правительство Соединенного королевства во вторник одобрило препарат для лечения от коронавируса. Сам медикамент известен уже более 60 лет и используется как противовоспалительное средство.
Исследование, в частности, высоко оценил премьер-министр Борис Джонсон
. По его словам результаты научной работы оказались "крупнейшим на данный момент прорывом" в борьбе с COVID-19.
Согласно подсчетам, если бы открытие удалось сделать раньше, в стране удалось бы спасти порядка пяти тысяч жизней.
Претензии Египта на первенство
Открытие в Оксфорде прокомментировали также и в Египте, где, по словам главы египетского Научного комитета по борьбе с коронавирусом Хуссама Хосни, дексаметазон использовали для лечения COVID-19 с позитивными результатами еще до объявления регистрации лекарства в Британии.
"Великобритания преуспела в том, что смогла через СМИ растиражировать это лекарство, хотя Египет
использовал его еще до нее", — сказал Хосни в эфире Sada el-Balad.
Он добавил, что препарат используют для лечения больных с коронавирусом в средней и тяжелой стадии. Однако медикамент можно использовать только в больницах под надзором врачей, подчеркнул Хосни.
Пандемия COVID-19
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни оказался новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию COVID-19.
По последним данным организации, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.