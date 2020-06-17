Министры обороны стран НАТО проведут совещание

"Намек простой". Военный эксперт о разных позициях США и Европы к НАТО Посол Германии в США ответила на заявление Дональда Трампа о "защите от России". В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал позицию сторон, а также их отношение к Североатлантическому альянсу.