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Министры обороны стран НАТО проведут совещание
Министры обороны стран НАТО в ходе видеоконференции 17-18 июня согласуют новый комплексный план действий на случай второй волны пандемии коронавируса, обсудят... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:42
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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нато, ливия, европа, талибан, йенс столтенберг, сша, безопасность, в мире

Министры обороны стран НАТО проведут совещание

04:42 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Саммит НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Министры обороны стран НАТО в ходе видеоконференции 17-18 июня согласуют новый комплексный план действий на случай второй волны пандемии коронавируса, обсудят деятельность миссий альянса в Ираке и Афганистане, а также возможные меры в ответ на усиление военного потенциала России.
Как пояснил накануне виртуальной встречи генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, новый план по борьбе с COVID-19 включает, в частности, создание запасов медицинского оборудования и целевого фонда для приобретения предметов стратегического назначения.
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Столтенберг добавил, что такой план позволит союзникам "более оперативно реагировать на любой кризис здравоохранения, чтобы помощь поступала в нужное место и в нужное время".
Министры также рассмотрят пакет ответных мер "в связи с возрастающим арсеналом российских ракет, способных нести ядерные заряды". Столтенберг пояснил, что такие меры могут предусматривать укрепление ПВО и ПРО НАТО, также военные учения и сбор разведданных. При этом он подчеркнул, что НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты наземного базирования на территории Европы.
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В начале июня Минобороны РФ сообщало, что фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ.
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Что касается миссии НАТО в Афганистане, то страны альянса намерены действовать в соответствии с ситуацией, которая пока остается сложной. В этой связи генсек НАТО выразил надежду, что радикальное движение "Талибан" выполнит свои обязательства по снижению уровня насилия, прекратит все связи с террористическими группировками и в полной мере примет участие в политическом урегулировании в этой стране.
В Ираке альянс намерен расширить свою миссию по подготовке иракских военных и сотрудников сил безопасности, "как только позволят условия".
Тема Ливии не значится в официальной повестке дня, однако генсек НАТО ожидает, что она будет поднята министрами. Столтенберг сообщил, что НАТО на разных уровнях продолжает обсуждать и отслеживать ситуацию в Ливии, которая, по его словам, виляет на безопасность южных союзников альянса.
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НАТОЛивияЕвропаТалибанЙенс СтолтенбергСШАБезопасностьВ мире
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