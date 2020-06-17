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Боня объяснила свои слова об "алкоголиках и нищебродах"
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T06:42
россия
виктория боня
шоу-бизнес
мрот
общество
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А что в своей жизни сделала эта Боня-то? Кроме участия в этой, как бы вежливее выразиться, низкосортной передаче?
231
Так бы сразу и сказала, что имеет ввиду себя и своих друзей))))).
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РИА Новости
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353
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россия, виктория боня, шоу-бизнес, мрот, общество

Боня объяснила свои слова об "алкоголиках и нищебродах"

04:46 17.06.2020 (обновлено: 06:42 17.06.2020)
30938
© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
Ранее Боня назвала получающих МРОТ "криворукими алкоголиками и нищебродами". По ее мнению, поддержку нужно оказывать предпринимателям.
Телеведущая заявила, что ее слова вырвали из контекста.

"Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится", — сказала Боня.

Она подчеркнула, что высказывалась о людях, которые "превратились в отбросы общества".
"Мы умалчиваем, то, что видим, как алкоголики и тунеядцы нарушают нормы того, что должен делать работник", — добавила телеведущая.
При этом Боня заверила, что не выступает против повышения минимального размера оплаты труда.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
00:49
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
35206745500
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РоссияВиктория БоняШоу-бизнесМРОТОбщество
Популярные комментарии
А что в своей жизни сделала эта Боня-то? Кроме участия в этой, как бы вежливее выразиться, низкосортной передаче?
17 июня, 05:31
salivina
21680034
Так бы сразу и сказала, что имеет ввиду себя и своих друзей))))).
17 июня, 06:11
Арсений Новиков
179120003
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