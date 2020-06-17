https://ria.ru/20200617/1573036685.html
Боня объяснила свои слова об "алкоголиках и нищебродах"
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:46
2020-06-17T06:42
россия
виктория боня
шоу-бизнес
мрот
общество
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https://ria.ru/20200617/1573034522.html
salivina
А что в своей жизни сделала эта Боня-то? Кроме участия в этой, как бы вежливее выразиться, низкосортной передаче?
231
Арсений Новиков
Так бы сразу и сказала, что имеет ввиду себя и своих друзей))))).
194
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152094/40/1520944017_0:0:2907:1635_1400x0_80_0_0_90764754a39de03bd15bd6ded65904ec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктория боня, шоу-бизнес, мрот, общество
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня
прокомментировала свое скандальное высказывание
о получателях минимального размера оплаты труда
, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram
.
Ранее Боня назвала получающих МРОТ "криворукими алкоголиками и нищебродами". По ее мнению, поддержку нужно оказывать предпринимателям.
Телеведущая заявила, что ее слова вырвали из контекста.
"Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится", — сказала Боня.
Она подчеркнула, что высказывалась о людях, которые "превратились в отбросы общества".
"Мы умалчиваем, то, что видим, как алкоголики и тунеядцы нарушают нормы того, что должен делать работник", — добавила телеведущая.
При этом Боня заверила, что не выступает против повышения минимального размера оплаты труда.