В ООН пройдут выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности

Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.
Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.
В среду пройдут выборы стран, которые займут с 2021 года в Совбезе места Германии, Бельгии, Доминиканской Республики, Индонезии и ЮАР. Предполагается, что государства будут избраны в рамках четырех региональных групп.
За одно место от африканской группы поборются Джибути и Кения. В азиатско-тихоокеанской группе на одно место выдвигается только Индия, поэтому у нее не будет соперников, что, однако, не освобождает ее от необходимости набрать 129 голосов из 193 (столько стран всего входит в ООН).
27 ноября 2019, 08:00Великих держав стало больше. Кто претендует на место в Совбезе ООН
За одно место в группе латино-американского и карибского регионов борется Мексика. И три государства - Канада, Ирландия, Норвегия - будут соперничать за два места в группе, охватывающей Западную Европу и другие государства.
Все семь государств уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Канада – шесть, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.
Стране-кандидату для избрания необходимо получить две трети голосов присутствующих делегатов Генассамблеи, то есть минимум 129 голосов из 193. Согласно регламенту, выборы проводятся тайным голосованием.
Кроме того, в среду будет избран председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Турции Волкан Бозкыр. Он является единственным кандидатом на должность.