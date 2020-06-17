Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573036575.html
В ООН пройдут выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности
Генассамблея ООН в среду проведет выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности - за пять месте поборются Канада, Джибути, Индия, Ирландия, Кения,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:28
джибути
ирландия
канада
норвегия
мексика
индия
кения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_235:585:2837:2048_1400x0_80_0_0_b299ba897968bb1e5b6377a753386e8f.jpg
https://ria.ru/20190904/1558281034.html
https://ria.ru/20191127/1561635837.html
https://ria.ru/20200601/1572266159.html
джибути
ирландия
канада
норвегия
мексика
индия
кения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_235:585:2837:2048_1400x0_80_0_0_b299ba897968bb1e5b6377a753386e8f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_5:0:2736:2048_1400x0_80_0_0_b88f53e1c8d31bd8c959f781b91c5465.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_331:745:1634:2048_1400x0_80_0_0_65e959a06a13a67a06b253d15bc1f022.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джибути, ирландия, канада, норвегия, мексика, индия, кения

В ООН пройдут выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности

04:28 17.06.2020
435
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 17 июн – РИА Новости. Генассамблея ООН в среду проведет выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности - за пять месте поборются Канада, Джибути, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции
4 сентября 2019, 12:06Восточный экономический форум
Россия поддержит кандидатуру Индии в постоянные члены СБ ООН
Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.
В среду пройдут выборы стран, которые займут с 2021 года в Совбезе места Германии, Бельгии, Доминиканской Республики, Индонезии и ЮАР. Предполагается, что государства будут избраны в рамках четырех региональных групп.
За одно место от африканской группы поборются Джибути и Кения. В азиатско-тихоокеанской группе на одно место выдвигается только Индия, поэтому у нее не будет соперников, что, однако, не освобождает ее от необходимости набрать 129 голосов из 193 (столько стран всего входит в ООН).
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 15 мая 2018
27 ноября 2019, 08:00
Великих держав стало больше. Кто претендует на место в Совбезе ООН
За одно место в группе латино-американского и карибского регионов борется Мексика. И три государства - Канада, Ирландия, Норвегия - будут соперничать за два места в группе, охватывающей Западную Европу и другие государства.
Все семь государств уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Канада – шесть, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.
Стране-кандидату для избрания необходимо получить две трети голосов присутствующих делегатов Генассамблеи, то есть минимум 129 голосов из 193. Согласно регламенту, выборы проводятся тайным голосованием.
Кроме того, в среду будет избран председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Турции Волкан Бозкыр. Он является единственным кандидатом на должность.
Заседание Совета безопасности ООН
1 июня, 05:14
Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
400000
Обсудить 0
ДжибутиИрландияКанадаНорвегияМексикаИндияКения
Рекомендуем
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Египет заявил, что успешно лечил COVID-19 дексаметазоном еще до Британии
Саммит НАТО
Министры обороны стран НАТО проведут совещание
Боливия
Парламент Боливии заблокировал кредит от МВФ на $327 миллионов
Преображенская церковь в Карелии
Экс-дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии
Армянские военные на параде Победы
В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
Турецкие военные
Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Боня объяснила свои слова об "алкоголиках и нищебродах"
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
СМИ: президент Польши может в ближайшее время посетить Белый дом
Пентагон
Из Пентагона уволилась чиновница, фигурировавшая в импичменте Трампу
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Статуя Фемиды в суде
Суд объявил об окончании следствия по делу "Сети"*
Здание Счетной палаты РФ в Москве
Счетная палата составила рейтинг органов власти по конкурентности закупок
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Пекине выявили почти 40 новых случаев COVID-19
Полиция в США
В США военного обвинили в убийстве полицейского-афроамериканца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Утверждено расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния