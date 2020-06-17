В ООН пройдут выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности

В среду пройдут выборы стран, которые займут с 2021 года в Совбезе места Германии, Бельгии, Доминиканской Республики, Индонезии и ЮАР. Предполагается, что государства будут избраны в рамках четырех региональных групп.

Все семь государств уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Канада – шесть, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.