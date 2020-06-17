Египет заявил, что успешно лечил COVID-19 дексаметазоном еще до Британии

КАИР, 17 июн – РИА Новости. Египетские врачи использовали дексаметазон для лечения симптомов коронавируса с позитивными результатами еще до того, как Египетские врачи использовали дексаметазон для лечения симптомов коронавируса с позитивными результатами еще до того, как Великобритания объявила о регистрации данного лекарства, заявил в ночь на среду глава египетского Научного комитета по борьбе с коронавирусом Хуссам Хосни.

Правительство Великобритании во вторник заявило, что одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19. Оно утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса. Противовоспалительный препарат дексаметазон известен более 60 лет и, согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, а среди находящихся на кислородном лечении - на 20%. Во время испытаний препарат принимали 2104 пациента по 6 миллиграммов ежедневно в течение 10 дней. Премьер Британии Борис Джонсон во вторник назвал результаты исследований "крупнейшим на данный момент прорывом" в борьбе с коронавирусом. Согласно подсчетам, если бы открытие было сделано раньше, в стране удалось бы спасти 4-5 тысячи жизней.

"Великобритания преуспела в том, что смогла через СМИ растиражировать это лекарство, хотя Египет использовал его еще до нее", - заявил Хосни в эфире телеканала Sada el-Balad.

По словам Хосни, данное лекарство используется в рамках протокола лечения больных коронавирусом в средней и тяжелой стадии с "высокими" результатами. При этом он подчеркнул, что средство можно использовать исключительно в больницах и под надзором врачей.

В эфире Первого египетского телеканала Хосни заявил, что рост числа погибших в сутки от коронавируса превысил ожидания комитета. Также он сообщил, что Египет начнет местное производство экспериментального противовирусного препарата ремдесивир.

По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы 47 856 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 1766 человек, за вторник зафиксированы 1567 новых случаев заражения. Во вторник умерли 94 пациента, при этом до 13 июня число скончавшихся за сутки от заболевания не превышало полусотни.