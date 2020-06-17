В России планируют создание новой боевой экипировки на смену "Ратнику"

"Думаю, что к декабрю в Минобороны РФ будет сформировано тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки 3-го поколения, которая предварительно получила название "Сотник". В нее войдут совершенно новые средства индивидуальной защиты и боеприпасы", - сказал Баков.

Он отметил, что это реально должно быть новое поколение, потому что совершенствование уже созданного не решит вопрос. "Да, мы можем уменьшить вес, увеличить защищенность, но это не новое поколение, это будет глубокая модернизация. А мы говорим о том, что экипировка должна сильно измениться. Она должна давать больше защищенности не только жизненно важных органов бойца, а его всего целиком. Это очень серьезный вопрос, который мы отрабатываем", - сказал Баков.