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Новое оружие России
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В России планируют создание новой боевой экипировки на смену "Ратнику"
Техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения на смену "Ратнику" может быть сформировано к декабрю, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T03:16
новое оружие россии
альберт баков
боевая экипировка "ратник"
ратник (экипировка)
олег салюков
ростех
цнииточмаш
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353
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альберт баков, боевая экипировка "ратник", ратник (экипировка), олег салюков, ростех, цнииточмаш

В России планируют создание новой боевой экипировки на смену "Ратнику"

03:16 17.06.2020
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© Фото : министерство обороны Российской ФедерацииЭкипировка для военнослужащих сухопутных войск "Ратник"
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск Ратник
© Фото : министерство обороны Российской Федерации
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск "Ратник". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения на смену "Ратнику" может быть сформировано к декабрю, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в "Ростех") Альберт Баков.
"Думаю, что к декабрю в Минобороны РФ будет сформировано тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки 3-го поколения, которая предварительно получила название "Сотник". В нее войдут совершенно новые средства индивидуальной защиты и боеприпасы", - сказал Баков.
По его словам, плановые сроки опытно-конструкторских работ назначены на 2020-2023 годы. "По некоторым направлениям создания экипировки третьего поколения, считаю, необходимо еще провести научно-исследовательские работы", - уточнил руководитель предприятия.
Баков подчеркнул, что после утверждения тактико-технического задания министерство обороны РФ приступит к процедуре определения исполнителя. "Предприятия "Ростеха", в частности, ЦНИИТОЧМАШ, который был головным при разработке "Ратника", имеют все необходимые компетенции и производственные мощности для создания боевой экипировки нового поколения", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что это реально должно быть новое поколение, потому что совершенствование уже созданного не решит вопрос. "Да, мы можем уменьшить вес, увеличить защищенность, но это не новое поколение, это будет глубокая модернизация. А мы говорим о том, что экипировка должна сильно измениться. Она должна давать больше защищенности не только жизненно важных органов бойца, а его всего целиком. Это очень серьезный вопрос, который мы отрабатываем", - сказал Баков.
Собеседник добавил, что рассматриваются три важных направления в создании экипировки третьего поколения: жизнеобеспечение, робототехника и новые материалы.
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Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое - не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. В сентябре 2019 года главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что ей снабжены 70% военнослужащих войск.
Работа над боевой экипировкой второго поколения "Ратник", в которой участвовало почти 80 предприятий (головное – ЦНИИТОЧМАШ), продолжалась около четырех лет. В 2014 году "Ратник", включающий в себя новейшие высокотехнологические разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток, был принят на вооружение.
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Новое оружие РоссииАльберт Баковбоевая экипировка "Ратник"Ратник (экипировка)Олег СалюковРостехЦНИИТОЧМАШ
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