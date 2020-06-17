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КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей
Северная Корея рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T02:55
ким ё чжон
южная корея
пхеньян
кндр
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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ким ё чжон, южная корея, пхеньян, кндр, в мире

КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей

02:55 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие КНДР
Военнослужащие КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Северная Корея рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон, на которые распространяется суверенитет нашей республики, для их исполнения задач по их обороне будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые части", - говорится в первом пункте детального плана действий, который сейчас прорабатывает генштаб.
Расположенные неподалеку от границы зоны межкорейского сотрудничества в городе Кэсон и горах Кымгансан были созданы в начале 2000-х годов. Кэсон, находящийся в менее чем 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий. До начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагались ряд дивизий, вооруженных танками и бронетранспортерами, а также артиллерийская бригада с САУ и РЗСО, способными нанести удар по южнокорейской столице.
Кроме того, согласно заявлению представителя генштаба, в демилитаризованной зоне, разделяющей конфликтующие стороны согласно соглашению о перемирии в Корейской войне, будут вновь развернуты наблюдательные пункты военной полиции, ранее выведенные оттуда в соответствии с военным соглашением Севера и Юга, заключенным во время саммита в Пхеньяне в 2018 году. Одиннадцать пунктов, отвод которых удалось тогда согласовать, располагались на расстоянии менее километра друг от друга, что периодически провоцировало столкновения.
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"Будут усилено боевое дежурство артиллерийских частей, дислоцированных на всех фронтах, включая юго-западный морской фронт, и на всем протяжении фронта уровень боеготовности будет поднят до наивысшего. Рядом с пограничными районами также будут возобновлены регулярные военные учения", - говорится в третьем пункте.
Помимо этого, военное командование КНДР планирует открыть на всех фронтах участки, подходящие для распространения листовок, "установив строжайшие меры безопасности и надежно обеспечив военными средствами наше народное движение за отправку листовок на Юг".

"Генеральный штаб Корейской народной армии детализирует вышеупомянутые планы военных действий против врага и в ближайшее время представит их на одобрение Центральной военной комиссии ТПК ", - подчеркнул представитель генштаба.

Накануне генеральный штаб в открытом заявлении представил схожий план по "превращению фронта в крепость", однако не приводил подробностей. Вслед за этим Северная Корея взорвала здание межкорейского офиса связи, располагавшегося на территории Кэсонского промышленного комплекса. Подрыв, как отмечало ЦТАК, был осуществлен в ответ на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание".
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Обострение межкорейских отношений началось 4 июня с заявления заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. В нем младшая сестра лидера КНДР осудила непрекращающуюся отправку на Север пропагандистских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, а также обвинила власти Южной Кореи в несоблюдении договоренностей, достигнутых на межкорейском саммите в апреле 2018 года. В случае отсутствия действенных мер Сеулу пригрозили окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием расположенного в нем совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга 2018 года, предусматривающего создание буферных зон пограничных районах.
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