КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей

"В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон, на которые распространяется суверенитет нашей республики, для их исполнения задач по их обороне будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые части", - говорится в первом пункте детального плана действий, который сейчас прорабатывает генштаб.

"Будут усилено боевое дежурство артиллерийских частей, дислоцированных на всех фронтах, включая юго-западный морской фронт, и на всем протяжении фронта уровень боеготовности будет поднят до наивысшего. Рядом с пограничными районами также будут возобновлены регулярные военные учения", - говорится в третьем пункте.

"Генеральный штаб Корейской народной армии детализирует вышеупомянутые планы военных действий против врага и в ближайшее время представит их на одобрение Центральной военной комиссии ТПК ", - подчеркнул представитель генштаба.

Накануне генеральный штаб в открытом заявлении представил схожий план по "превращению фронта в крепость", однако не приводил подробностей. Вслед за этим Северная Корея взорвала здание межкорейского офиса связи, располагавшегося на территории Кэсонского промышленного комплекса. Подрыв, как отмечало ЦТАК, был осуществлен в ответ на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание".