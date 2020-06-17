КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей

СЕУЛ, 17 июн - РИА Новости. Северная Корея рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон, на которые распространяется суверенитет нашей республики, для их исполнения задач по их обороне будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые части", - говорится в первом пункте детального плана действий, который сейчас прорабатывает генштаб.
Расположенные неподалеку от границы зоны межкорейского сотрудничества в городе Кэсон и горах Кымгансан были созданы в начале 2000-х годов. Кэсон, находящийся в менее чем 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае начала военных действий. До начала строительства промышленного комплекса в 2003 году на его восточной окраине располагались ряд дивизий, вооруженных танками и бронетранспортерами, а также артиллерийская бригада с САУ и РЗСО, способными нанести удар по южнокорейской столице.
Кроме того, согласно заявлению представителя генштаба, в демилитаризованной зоне, разделяющей конфликтующие стороны согласно соглашению о перемирии в Корейской войне, будут вновь развернуты наблюдательные пункты военной полиции, ранее выведенные оттуда в соответствии с военным соглашением Севера и Юга, заключенным во время саммита в Пхеньяне в 2018 году. Одиннадцать пунктов, отвод которых удалось тогда согласовать, располагались на расстоянии менее километра друг от друга, что периодически провоцировало столкновения.
"Будут усилено боевое дежурство артиллерийских частей, дислоцированных на всех фронтах, включая юго-западный морской фронт, и на всем протяжении фронта уровень боеготовности будет поднят до наивысшего. Рядом с пограничными районами также будут возобновлены регулярные военные учения", - говорится в третьем пункте.
Помимо этого, военное командование КНДР планирует открыть на всех фронтах участки, подходящие для распространения листовок, "установив строжайшие меры безопасности и надежно обеспечив военными средствами наше народное движение за отправку листовок на Юг".
"Генеральный штаб Корейской народной армии детализирует вышеупомянутые планы военных действий против врага и в ближайшее время представит их на одобрение Центральной военной комиссии ТПК ", - подчеркнул представитель генштаба.
Накануне генеральный штаб в открытом заявлении представил схожий план по "превращению фронта в крепость", однако не приводил подробностей. Вслед за этим Северная Корея взорвала здание межкорейского офиса связи, располагавшегося на территории Кэсонского промышленного комплекса. Подрыв, как отмечало ЦТАК, был осуществлен в ответ на "народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание".
Вчера, 12:16История конфликта между КНДР и Южной Кореей
Обострение межкорейских отношений началось 4 июня с заявления заместителя заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. В нем младшая сестра лидера КНДР осудила непрекращающуюся отправку на Север пропагандистских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, а также обвинила власти Южной Кореи в несоблюдении договоренностей, достигнутых на межкорейском саммите в апреле 2018 года. В случае отсутствия действенных мер Сеулу пригрозили окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием расположенного в нем совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга 2018 года, предусматривающего создание буферных зон пограничных районах.