Белгазпромбанк приостановил ряд операций с валютой для физлиц

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Белгазпромбанк после введения Нацбанком Белгазпромбанк после введения Нацбанком Белоруссии временной администрации приостанавливает ряд операций с иностранной валютой для физических лиц, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В частности, как следует из сообщения, с 23.00 (совпадает с мск) 16 июня приостановлено снятие наличной иностранной валюты на территории Белоруссии с использованием банковской платежной карточки ОАО "Белгазпромбанк", эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях, в банкоматах Белгазпромбанка, банков-партнеров и других банков республики, а также в пунктах выдачи наличных Белгазпромбанка и кассах других банков.

Приостановлено и внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с карточки, открытый в иностранной валюте.

Кроме того, временно прекращены: р2р-переводы в инвалюте между картами, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из них эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях; р2р-переводы в белорусских рублях между картами, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из них эмитирована к текущему счету с БПК в инвалюте; р2р-переводы в белорусских рублях на карты, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в инвалюте.

Приостановлены также безналичные операции в инвалюте, которые осуществляются на территории Белоруссии, в том числе на интернет-ресурсах с использованием кары или ее реквизитов, эмитированной ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в белорусских рублях.

Остальные операции с использованием банковских платежных карточек или их реквизитов осуществляются без изменений.

Ранее в головном офисе банка в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Виктор Бабарико . В рамках уголовных дел задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет.