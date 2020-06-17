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Белгазпромбанк приостановил ряд операций с валютой для физлиц
Белгазпромбанк после введения Нацбанком Белоруссии временной администрации приостанавливает ряд операций с иностранной валютой для физических лиц, говорится в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T02:49
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
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353
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президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире

Белгазпромбанк приостановил ряд операций с валютой для физлиц

02:49 17.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске
 Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске. Архивное фото
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Белгазпромбанк после введения Нацбанком Белоруссии временной администрации приостанавливает ряд операций с иностранной валютой для физических лиц, говорится в сообщении пресс-службы банка.
В частности, как следует из сообщения, с 23.00 (совпадает с мск) 16 июня приостановлено снятие наличной иностранной валюты на территории Белоруссии с использованием банковской платежной карточки ОАО "Белгазпромбанк", эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях, в банкоматах Белгазпромбанка, банков-партнеров и других банков республики, а также в пунктах выдачи наличных Белгазпромбанка и кассах других банков.
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Приостановлено и внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с карточки, открытый в иностранной валюте.
Кроме того, временно прекращены: р2р-переводы в инвалюте между картами, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из них эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях; р2р-переводы в белорусских рублях между картами, эмитированными ОАО "Белгазпромбанк", если любая из них эмитирована к текущему счету с БПК в инвалюте; р2р-переводы в белорусских рублях на карты, эмитированные ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в инвалюте.
Приостановлены также безналичные операции в инвалюте, которые осуществляются на территории Белоруссии, в том числе на интернет-ресурсах с использованием кары или ее реквизитов, эмитированной ОАО "Белгазпромбанк" к текущему счету с БПК в белорусских рублях.
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Остальные операции с использованием банковских платежных карточек или их реквизитов осуществляются без изменений.
Ранее в головном офисе банка в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Виктор Бабарико. В рамках уголовных дел задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет.
Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер в преддверии назначенных на 9 августа президентских выборов. В понедельник Нацбанк сообщил, что ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена экс-глава регулятора Надежда Ермакова.
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Президентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоМинскБелоруссияВ мире
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