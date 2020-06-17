В Совфеде заслушают доклад генпрокурора

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации заслушает в среду доклад генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в России за 2019 год. Такие ежегодные выступления - уже сложившаяся традиция.

Как следует из проекта постановления Совфеда, которое будет принято в среду, сенаторы намерены просить генпрокуратуру следить за ситуацией с выплатами медикам, а руководство регионов - взять на контроль вопросы своевременного и полного осуществления этих выплат,

Выступая во вторник на заседании профильного комитета СФ по конституционному законодательству, первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что прокурорам уже удалось добиться выплаты медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей в связи с коронавирусом.

Также Совфед предлагает генпрокуратуре обеспечить мерами прокурорского реагирования соблюдение трудовых и социальных прав граждан, обратив особое внимание на назначение и выплату пенсий, пособий, компенсаций и денежных выплат, в том числе начисляемых в рамках реализации мер по преодолению последствий коронавируса; продолжить надзор за соблюдением прав предпринимателей, в том числе при оказании им господдержки в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, а также моратория на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

В проекте постановления сенаторы обращают особое внимание генпрокуратуры на необходимость надзора за выполнением специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий наиболее пострадавших отраслей экономики и проверки законности решений об отказе в оказании такой финансовой помощи, а также просят уделять особое внимание проверке законности использования бюджетных средств, выделенных на профилактику и устранение последствий коронавируса.