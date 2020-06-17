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В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
Совет Федерации заслушает в среду доклад генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в России за 2019 год. Такие ежегодные выступления - уже РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T02:40
игорь краснов
татьяна москалькова
совет федерации рф
александр буксман
политика
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игорь краснов, татьяна москалькова, совет федерации рф, александр буксман, политика

В Совфеде заслушают доклад генпрокурора

02:40 17.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Совет Федерации заслушает в среду доклад генерального прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в России за 2019 год. Такие ежегодные выступления - уже сложившаяся традиция.
Как следует из проекта постановления Совфеда, которое будет принято в среду, сенаторы намерены просить генпрокуратуру следить за ситуацией с выплатами медикам, а руководство регионов - взять на контроль вопросы своевременного и полного осуществления этих выплат,
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Выступая во вторник на заседании профильного комитета СФ по конституционному законодательству, первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что прокурорам уже удалось добиться выплаты медикам всех уровней более 1 миллиарда рублей в связи с коронавирусом.
Также Совфед предлагает генпрокуратуре обеспечить мерами прокурорского реагирования соблюдение трудовых и социальных прав граждан, обратив особое внимание на назначение и выплату пенсий, пособий, компенсаций и денежных выплат, в том числе начисляемых в рамках реализации мер по преодолению последствий коронавируса; продолжить надзор за соблюдением прав предпринимателей, в том числе при оказании им господдержки в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, а также моратория на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.
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В проекте постановления сенаторы обращают особое внимание генпрокуратуры на необходимость надзора за выполнением специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий наиболее пострадавших отраслей экономики и проверки законности решений об отказе в оказании такой финансовой помощи, а также просят уделять особое внимание проверке законности использования бюджетных средств, выделенных на профилактику и устранение последствий коронавируса.
При докладе генпрокурора на заседании Совфеда будет присутствовать и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Накануне на заседании конституционного комитета она уже обратилась к генпрокуратуре с просьбой обеспечить прокурорский надзор за соблюдением избирательных прав во время предстоящего всероссийского голосования по поправкам к конституции. Причиной для такого обращения послужили поступившие в центральный аппарат омбудсмена жалобы граждан на принуждение их работодателями к голосованию в электронном виде.
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