Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава экономического совета Совета Федерации Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.

"Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", — говорится в тексте законопроекта, поступившего в распоряжение РИА Новости.

Парламентарий отправил документ на рассмотрение в Минтруд

Кутепов подчеркнул, что с конца марта многим сотрудникам пришлось перейти на неполный рабочий день, или на другой свободный график, однако работодатели по-прежнему были обязаны выплачивать им зарплату, даже "при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении". При этом ряд организаций не возобновили работу даже после майских праздников, поскольку у выхода из режима ограничений есть определенные региональные особенности.

Также, добавил Кутепов, режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, поэтому руководители не имеют права отказывать работникам в очередном оплачиваемом отпуске.

По производственному календарю, в этом году граждане должны были работать всего 247 дней, а отдыхать — 118 с учетом выходных и праздников. В связи с пандемией COVID-19, а также проведением голосования по поправкам в Конституцию 1 июля и выходным 24 июня по случаю проведения Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне россияне в 2020 году отдыхают 147 дней. По подсчетам Кутепова, нерабочих дней в этом году в итоге окажется на 20 процентов больше.

В связи с распространением коронавирусной инфекции и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки ранее президент Владимир Путин установил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Позже он продлил этот режим до 30 апреля. Также выходными объявили период с 6 по 8 мая.

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Реакция Минтруда

Министерство труда и соцзащиты сообщило, что проект Кутепова уже поступил в ведомство.

Как указали в пресс-службе Минтруда, нерабочие дни января определены Трудовым кодексом. В министерстве подчеркнули, что изменения в этом документе можно проводить только в ходе дискуссий с работодателями и работниками.

Законопроект также прокомментировал глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков . Он отметил, что организация выступает против предложения сенатора, поскольку оно идет вразрез с правами работников, а также "не компенсирует три месяца простоя экономики".

Мнение парламентариев

Идею Кутепова прокомментировали другие законодатели. Так, по мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко , новогодние каникулы должны быть еще короче, поскольку целую декаду россияне ничего не делают, а некоторые при этом пьют.

"Считаю, что надо сократить их еще больше: 31 декабря во второй половине дня уходить с работы, а 2 января дружными рядами уже открыть новый трудовой год. <…> Если кому-то неймется, то давайте эти выходные на май перенесем – люди хоть поедут на свои шесть соток, посадят рассаду", — сказал Онищенко в эфире радио Sputnik.

В свою очередь, член Совфеда Сергей Калашников не согласился с предложением Кутепова, однако признал "экономически нормальную логику".

"Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо", — заявил сенатор в эфире НСН

Меры, предложенные Кутеповым, показались нецелосообразными депутату Ярославу Нилову . В беседе с РИА Новости парламентарий выразил сомнения, что дополнительные пять рабочих дней в январе смогут "восстановить экономику". Кроме того, по его мнению, есть сферы экономики, которые получают больше выгоды именно от выходных, поэтому в этом вопросе Нилов призвал к балансу.

"Не надо забывать, что многие сферы, пострадавшие во время пандемии, которые не могли предоставлять свои услуги, - тот же общепит - как раз во время праздников зарабатывают гораздо больше. Здесь надо все взвешивать, в любом случае баланс рабочих и нерабочих дней должен сохраняться", — заключил он.