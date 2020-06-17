Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
"Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", — говорится в тексте законопроекта, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Парламентарий отправил документ на рассмотрение в Минтруд.
Кутепов подчеркнул, что с конца марта многим сотрудникам пришлось перейти на неполный рабочий день, или на другой свободный график, однако работодатели по-прежнему были обязаны выплачивать им зарплату, даже "при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении". При этом ряд организаций не возобновили работу даже после майских праздников, поскольку у выхода из режима ограничений есть определенные региональные особенности.
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Также, добавил Кутепов, режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, поэтому руководители не имеют права отказывать работникам в очередном оплачиваемом отпуске.
По производственному календарю, в этом году граждане должны были работать всего 247 дней, а отдыхать — 118 с учетом выходных и праздников. В связи с пандемией COVID-19, а также проведением голосования по поправкам в Конституцию 1 июля и выходным 24 июня по случаю проведения Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне россияне в 2020 году отдыхают 147 дней. По подсчетам Кутепова, нерабочих дней в этом году в итоге окажется на 20 процентов больше.
В связи с распространением коронавирусной инфекции и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки ранее президент Владимир Путин установил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Позже он продлил этот режим до 30 апреля. Также выходными объявили период с 6 по 8 мая.
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Реакция Минтруда
Министерство труда и соцзащиты сообщило, что проект Кутепова уже поступил в ведомство.
Как указали в пресс-службе Минтруда, нерабочие дни января определены Трудовым кодексом. В министерстве подчеркнули, что изменения в этом документе можно проводить только в ходе дискуссий с работодателями и работниками.
Законопроект также прокомментировал глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Он отметил, что организация выступает против предложения сенатора, поскольку оно идет вразрез с правами работников, а также "не компенсирует три месяца простоя экономики".
Мнение парламентариев
Идею Кутепова прокомментировали другие законодатели. Так, по мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, новогодние каникулы должны быть еще короче, поскольку целую декаду россияне ничего не делают, а некоторые при этом пьют.
"Считаю, что надо сократить их еще больше: 31 декабря во второй половине дня уходить с работы, а 2 января дружными рядами уже открыть новый трудовой год. <…> Если кому-то неймется, то давайте эти выходные на май перенесем – люди хоть поедут на свои шесть соток, посадят рассаду", — сказал Онищенко в эфире радио Sputnik.
В свою очередь, член Совфеда Сергей Калашников не согласился с предложением Кутепова, однако признал "экономически нормальную логику".
"Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо", — заявил сенатор в эфире НСН.
Меры, предложенные Кутеповым, показались нецелосообразными депутату Ярославу Нилову. В беседе с РИА Новости парламентарий выразил сомнения, что дополнительные пять рабочих дней в январе смогут "восстановить экономику". Кроме того, по его мнению, есть сферы экономики, которые получают больше выгоды именно от выходных, поэтому в этом вопросе Нилов призвал к балансу.
"Не надо забывать, что многие сферы, пострадавшие во время пандемии, которые не могли предоставлять свои услуги, - тот же общепит - как раз во время праздников зарабатывают гораздо больше. Здесь надо все взвешивать, в любом случае баланс рабочих и нерабочих дней должен сохраняться", — заключил он.
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