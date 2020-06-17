Совфед призывает парламентариев объединиться против угроз человечеству

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Парламентариям мира нужно объединить усилия в противодействии угрозам и вызовам, которые стоят перед человечеством, говорится в проекте заявления, который Парламентариям мира нужно объединить усилия в противодействии угрозам и вызовам, которые стоят перед человечеством, говорится в проекте заявления, который Совфед намерен рассмотреть в среду.

"Совет Федерации в преддверии Международного дня парламентаризма 30 июня, отмечаемого в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, призывает парламенты иностранных государств объединить усилия для поиска совместных ответов на вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкивается человечество", - говорится в документе.

Законодатели отмечают, что преднамеренные действия ряда государств, ратующих за некий "порядок, основанный на правилах", приводят к эрозии международного права, разрушению десятилетиями создававшейся системы международных соглашений в области контроля над вооружениями, в связи с чем вновь возникла реальная опасность ядерной конфронтации.

"По-прежнему существует угроза международного терроризма всему человечеству, в том числе ввиду наличия существующих противоречий между государствами, которые вносят наибольший вклад в борьбу с этим общим злом. Актуальными угрозами для глобальной стабильности также являются проблема изменения климата, распространение коронавирусной инфекции", - подчеркивают в Совфеде.

Сенаторы отмечают, что в этих условиях должны возрасти роль и значение международного парламентаризма и парламентской дипломатии, "призванных налаживать и поощрять диалог даже там, где связи по всем иным каналам прерваны или не развиваются".

При этом Совет Федерации подтверждает свою готовность к активизации связей с парламентами иностранных государств вне зависимости от имеющихся сложностей и разногласий в двусторонних отношениях, поскольку именно диалог, а не язык санкций и ультиматумов, является единственным способом решения наболевших сейчас проблем, говорится в документе.