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Совфед призывает парламентариев объединиться против угроз человечеству
Парламентариям мира нужно объединить усилия в противодействии угрозам и вызовам, которые стоят перед человечеством, говорится в проекте заявления, который... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T02:30
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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совет федерации рф, политика

Совфед призывает парламентариев объединиться против угроз человечеству

02:30 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Парламентариям мира нужно объединить усилия в противодействии угрозам и вызовам, которые стоят перед человечеством, говорится в проекте заявления, который Совфед намерен рассмотреть в среду.
"Совет Федерации в преддверии Международного дня парламентаризма 30 июня, отмечаемого в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, призывает парламенты иностранных государств объединить усилия для поиска совместных ответов на вызовы и угрозы, с которыми сегодня сталкивается человечество", - говорится в документе.
Законодатели отмечают, что преднамеренные действия ряда государств, ратующих за некий "порядок, основанный на правилах", приводят к эрозии международного права, разрушению десятилетиями создававшейся системы международных соглашений в области контроля над вооружениями, в связи с чем вновь возникла реальная опасность ядерной конфронтации.
"По-прежнему существует угроза международного терроризма всему человечеству, в том числе ввиду наличия существующих противоречий между государствами, которые вносят наибольший вклад в борьбу с этим общим злом. Актуальными угрозами для глобальной стабильности также являются проблема изменения климата, распространение коронавирусной инфекции", - подчеркивают в Совфеде.
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Сенаторы отмечают, что в этих условиях должны возрасти роль и значение международного парламентаризма и парламентской дипломатии, "призванных налаживать и поощрять диалог даже там, где связи по всем иным каналам прерваны или не развиваются".
При этом Совет Федерации подтверждает свою готовность к активизации связей с парламентами иностранных государств вне зависимости от имеющихся сложностей и разногласий в двусторонних отношениях, поскольку именно диалог, а не язык санкций и ультиматумов, является единственным способом решения наболевших сейчас проблем, говорится в документе.
Поздравляя коллег с Международным днем парламентаризма, сенаторы призывают парламенты иностранных государств объединить усилия для расширения межпарламентских связей, эффективной координации действий в поиске решений по ключевым вопросам международной повестки дня, устранения препятствий на пути межгосударственного диалога "в противовес применению силы и санкций, любых форм вмешательства во внутренние дела суверенных государств и давления на их демократические институты".
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