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В России сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство
Федеральный закон о сокращении сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России с шести до трех месяцев вступил в силу. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T04:13
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, общество

В России сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство

02:09 17.06.2020 (обновлено: 04:13 17.06.2020)
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© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральный закон о сокращении сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России с шести до трех месяцев вступил в силу.
Весной законопроект одобрили Госдума, Совет Федерации, после чего документ был подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.
"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к закону.
Отмечается, что принятие закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории страны.
При необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.
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