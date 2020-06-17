В России сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральный закон о сокращении сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России с шести до трех месяцев вступил в силу.

"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к закону.

Отмечается, что принятие закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории страны.