В России сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Федеральный закон о сокращении сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России с шести до трех месяцев вступил в силу.
Весной законопроект одобрили Госдума, Совет Федерации, после чего документ был подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.
"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к закону.
Отмечается, что принятие закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории страны.
При необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.