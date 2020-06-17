КНДР отказалась принимать посланников из Южной Кореи

"Южная сторона, впавшая в панику от нашего сверхмощного контрнаступления против врага, заявила, что "президент" Мун Чжэ Ин намерен направить спецпосланников в лице начальника Управления государственной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёна и руководителя национальной разведывательной службы Со Хуна к нашему председателю Госсовета (Ким Чен Ыну – ред). Они попросили, чтобы датой визита стала самая ближайшая, но что при этом будут уважать дату, предложенную нашей стороной", - говорится в заявлении ЦТАК.

"В общих чертах мы можем предположить, до какой степени (серьезно – ред.) южнокорейская сторона воспринимает сложившуюся ситуацию, и какие последствия она предвидит. Но нам очень неприятно такое опрометчивое суждение и безрассудное предложение", - говорится в сообщении ЦТАК.

До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов и листовок. 13 июня в очередном заявлении с критикой и угрозами в сторону Южной Кореи первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон сообщила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга". При этом право реализации "следующего шага в отношении врага" она пообещала передать генштабу Корейской народной армии.