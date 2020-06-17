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КНДР отказалась принимать посланников из Южной Кореи
Южная Корея запрашивала возможность отправки спецпосланников в КНДР для переговоров с лидером страны Ким Чен Ыном, но получила отказ, предает северокорейское... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T01:39
северная корея
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северная корея, ким ё чжон, ким чен ын, южная корея, кндр, в мире

КНДР отказалась принимать посланников из Южной Кореи

01:39 17.06.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 17 июн – РИА Новости. Южная Корея запрашивала возможность отправки спецпосланников в КНДР для переговоров с лидером страны Ким Чен Ыном, но получила отказ, предает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Южная сторона, впавшая в панику от нашего сверхмощного контрнаступления против врага, заявила, что "президент" Мун Чжэ Ин намерен направить спецпосланников в лице начальника Управления государственной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёна и руководителя национальной разведывательной службы Со Хуна к нашему председателю Госсовета (Ким Чен Ыну – ред). Они попросили, чтобы датой визита стала самая ближайшая, но что при этом будут уважать дату, предложенную нашей стороной", - говорится в заявлении ЦТАК.
Как сообщает агентство, первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон "категорически запретила" соглашаться на такое "неискреннее предложение", так как это не более чем "уловки" Сеула. В сообщении агентства также отмечается, что идея Юга об отправке посланников с самого начала была нереалистичной, учитывая, какие "беспрецедентные государственные противоэпидемические меры" принимаются сейчас в КНДР из-за пандемии коронавируса, поэтому любой въезд на территорию страны запрещен.
"В общих чертах мы можем предположить, до какой степени (серьезно – ред.) южнокорейская сторона воспринимает сложившуюся ситуацию, и какие последствия она предвидит. Но нам очень неприятно такое опрометчивое суждение и безрассудное предложение", - говорится в сообщении ЦТАК.
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Межкорейские отношения вошли в активный кризис, когда 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от межкорейской границы. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов и листовок. 13 июня в очередном заявлении с критикой и угрозами в сторону Южной Кореи первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон сообщила, что "в ближайшее время можно будет наблюдать жалкую картину того, как до основания разрушается бесполезный совместный офис связи Севера и Юга". При этом право реализации "следующего шага в отношении врага" она пообещала передать генштабу Корейской народной армии.
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