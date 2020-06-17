Помпео призвал потребовать от Ирана сотрудничества с МАГАТЭ

"МАГАТЭ подтвердило, что Иран не предоставляет доступ к двум использовавшимся в прошлом ядерным объектам. Эта беспрецедентная обструкция вызывает обеспокоенность и является неприемлемой. Международное сообщество должно потребовать, чтобы Иран немедленно и полностью стал сотрудничать с МАГАТЭ", - написал Помпео в Twitter.