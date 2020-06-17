Помпео призвал потребовать от Ирана сотрудничества с МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество потребовать от Ирана полного сотрудничества с МАГАТЭ.
"МАГАТЭ подтвердило, что Иран не предоставляет доступ к двум использовавшимся в прошлом ядерным объектам. Эта беспрецедентная обструкция вызывает обеспокоенность и является неприемлемой. Международное сообщество должно потребовать, чтобы Иран немедленно и полностью стал сотрудничать с МАГАТЭ", - написал Помпео в Twitter.
Выступая перед советом управляющих МАГАТЭ в понедельник, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гендиректор МАГАТЭ также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью. В то же время Гросси заявил, что Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по СВПД.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ заявил, что исламская республика постоянно работает с большой транспарентностью с МАГАТЭ. ИРИ по-прежнему полностью ведет сотрудничество с агентством по всем сферам, по которым у него есть полномочия, но Тегеран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения СВПД.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.