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Помпео призвал потребовать от Ирана сотрудничества с МАГАТЭ
Госсекретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество потребовать от Ирана полного сотрудничества с МАГАТЭ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T00:59
рафаэль гросси
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
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в мире
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рафаэль гросси, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, мохаммад джавад зариф, магатэ, иран, сша, в мире

Помпео призвал потребовать от Ирана сотрудничества с МАГАТЭ

00:59 17.06.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество потребовать от Ирана полного сотрудничества с МАГАТЭ.

"МАГАТЭ подтвердило, что Иран не предоставляет доступ к двум использовавшимся в прошлом ядерным объектам. Эта беспрецедентная обструкция вызывает обеспокоенность и является неприемлемой. Международное сообщество должно потребовать, чтобы Иран немедленно и полностью стал сотрудничать с МАГАТЭ", - написал Помпео в Twitter.

Выступая перед советом управляющих МАГАТЭ в понедельник, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гендиректор МАГАТЭ также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью. В то же время Гросси заявил, что Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по СВПД.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ заявил, что исламская республика постоянно работает с большой транспарентностью с МАГАТЭ. ИРИ по-прежнему полностью ведет сотрудничество с агентством по всем сферам, по которым у него есть полномочия, но Тегеран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения СВПД.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 20:34
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Рафаэль ГроссиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоМохаммад Джавад ЗарифМАГАТЭИранСШАВ мире
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