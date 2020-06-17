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Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО
Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО, заявил адвокат... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T00:38
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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353
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Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО

00:38 17.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью starhit.ru.
По его словам, Ефремов "места себе не находит" из-за погибшего и даже почти не ест.
"Морально очень страдает. Как жаль, в год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10-20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса… За рулем могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои. Никто ведь не понимает до конца причину, по которой Ефремов сел за руль", — сказал Пашаев.
Он добавил, что актера еще не показывали врачам, поэтому он не может точно оценить состояние Ефремова. Кроме того, подчеркнул адвокат, он "не может раскрыть некоторые детали".
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"Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: "Нет, не надо". Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда "домашний арест" выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО", — заключил Пашаев.
Ранее в беседе с "Пятым каналом" адвокат заявил, что Ефремов якобы находится в тяжелом состоянии, однако при этом не обращается за медицинской помощью.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
По информации москвоской прокуратуры, артист в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияШоу-бизнесЗдоровьеМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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