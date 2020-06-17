https://ria.ru/20200617/1573034415.html
Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО
Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО, заявил адвокат... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T00:38
2020-06-17T00:38
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
шоу-бизнес
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, шоу-бизнес, здоровье, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов
"категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев
в интервью starhit.ru
.
По его словам, Ефремов "места себе не находит" из-за погибшего и даже почти не ест.
"Морально очень страдает. Как жаль, в год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10-20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса… За рулем могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои. Никто ведь не понимает до конца причину, по которой Ефремов сел за руль", — сказал Пашаев.
Он добавил, что актера еще не показывали врачам, поэтому он не может точно оценить состояние Ефремова. Кроме того, подчеркнул адвокат, он "не может раскрыть некоторые детали".
"Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: "Нет, не надо". Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда "домашний арест" выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО", — заключил Пашаев.
Ранее в беседе с "Пятым каналом" адвокат заявил
, что Ефремов якобы находится в тяжелом состоянии, однако при этом не обращается за медицинской помощью.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, умер от полученных травм в больнице.
По информации москвоской прокуратуры, артист в момент аварии
был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.