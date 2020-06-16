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Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП, заявил адвокат
Находящийся на домашнем аресте актер Михаил Ефремов плохо себя чувствует, заявил его адвокат Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом". РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T02:30
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
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здоровье
михаил ефремов
москва
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Что за манера сначала нагадить а потом на жалость давить, ты мужик или кто? Просто сблевануть хочется глядя на этого персонажа.
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Дайте ему пару литров водки и вы удивитесь, как данный тип преобразится!
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, шоу-бизнес, здоровье, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП, заявил адвокат

02:30 16.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Находящийся на домашнем аресте актер Михаил Ефремов плохо себя чувствует, заявил его адвокат Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом".
При этом, по словам правозащитника, за медицинской помощью артист не обращается.
"Очень тяжелое (самочувствие. — Прим. ред.). Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело", — сказал Пашаев.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
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По информации столичной прокуратуры, артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияШоу-бизнесЗдоровьеМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Что за манера сначала нагадить а потом на жалость давить, ты мужик или кто? Просто сблевануть хочется глядя на этого персонажа.
16 июня, 02:37
СССергей Смирнов
247001212
Дайте ему пару литров водки и вы удивитесь, как данный тип преобразится!
16 июня, 03:55
Гарри Михаэлис
2013023212
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