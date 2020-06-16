Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП, заявил адвокат

При этом, по словам правозащитника, за медицинской помощью артист не обращается.

"Очень тяжелое (самочувствие. — Прим. ред.). Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело", — сказал Пашаев.

В театре "Современник" призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

В театре "Современник" призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

По информации столичной прокуратуры, артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.