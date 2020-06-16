https://ria.ru/20200616/1572975295.html
Ефремов находится в "тяжелом состоянии" после ДТП, заявил адвокат
Находящийся на домашнем аресте актер Михаил Ефремов плохо себя чувствует, заявил его адвокат Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом". РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T02:30
2020-06-16T02:30
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
шоу-бизнес
здоровье
михаил ефремов
москва
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https://ria.ru/20200615/1572972909.html
Сергей Смирнов
Что за манера сначала нагадить а потом на жалость давить, ты мужик или кто? Просто сблевануть хочется глядя на этого персонажа.
262
Гарри Михаэлис
Дайте ему пару литров водки и вы удивитесь, как данный тип преобразится!
251
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россия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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