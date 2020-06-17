Психолог: трудные подростки на удаленке сами создали проект взаимопомощи

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Когда все ушли на удаленку, дети и подростки оказались в еще более непривычных условиях, чем взрослые. О том, как быть с трудными подростками, как они сами помогают друг другу в период дистанцирования от живого общения с одноклассниками и зачем они создали проект поиска талантов, корреспонденту РИА Новости рассказала психолог Евгения Матухно.

Почему трудному подростку нельзя говорить об этом

Евгения Матухно избегает слова "трудный": если поведение взрослеющего "малыша" не вписывается в общепринятые рамки, это не повод ставить на нем клеймо, считает она.

Нельзя говорить самому ребенку, что он "трудный", это может сильно ранить и заставить человека закрыться от всех. Таких ребят сложнее всего реабилитировать, вернуть им здоровое чувство уверенности в себе", — замечает психолог.

Возможно, неуправляемый драчун станет мастером спорта по боевым искусствам или танцором, а нелюдимая девочка — искусствоведом, переводчицей или актрисой. Главное, уверена психолог, чтобы у ребенка был друг, который поможет найти интересное направление и в нем развиваться.

Каждый из них попал на консультацию к специалисту по-своему: одним посоветовали школьные педагоги, других направили родители. Большинство детей, с которыми занимается Евгения, или слишком стеснительные, или изгои с переизбытком энергии. Им не повезло в одном: кто-то называл их "серой массой", заставлял "быть как все", не привлекать внимания или просто не сказал, что они в чем-то хороши. Евгения Матухно считает, что забитый "ботаник", драчун-экстремал, "недолюбленный" ребенок — все эти трудные подростки в первую очередь личности. Все они имеют способности и таланты, в раскрытии которых нужна помощь и регулярная тренировка.

Чем удивителен проект и как в него попадают

Онлайн-проект поиска талантов возник почти случайно: дети ходили на групповой тренинг по общению до эпидемии коронавируса, а во время онлайн-встреч захотели делиться своими увлечениями. Психолог стала модератором первой беседы в скайпе, а дальше, как снежный ком, стали расти идеи — более 12 ребят включились в проект "Алло, мы ищем таланты!". Еженедельно участников становится больше: дети узнают о проекте от друзей, братьев и сестер и хотят показать свои способности.

У молодого проекта есть две цели: дать эмоциональную поддержку младшим участникам (9-11 лет) и признание — подросткам.

Методология подхода проста: старшеклассники выступают в роли своеобразных учителей, передавая знания младшим товарищам. Кроме того, совестное обучение сближает и сплачивает, помогает больше узнать друг о друге, благодаря чему ребята разных возрастов могут общаться на почве общих интересов и занятий.

"Главное здесь для подростка — это осознание своей индивидуальности и навык слушателя: они учатся быть более внимательными к младшим, не обижать их и не критиковать. Дети поменьше, когда готовят номер для выступления, получают внимание и одобрение старших и ощущают себя наравне с ними", — объяснила психолог.

Оказалось, что один участник проекта умеет играть на гитаре и петь, другой много знает об исчезнувших цивилизациях, третий обожает географию...

"Дверь открываю, смотрю, сын снял со стены огромную карту, лежит на ней с блокнотом, готовится к викторине", — рассказала психологу одна из родительниц после старта проекта.

Одна из девочек занимается испанским языком. В группе психологической поддержки она поделилась впечатлениями от поездки в Испанию, и остальные попросили научить их фразам, которые пригодятся в путешествии. Она ведет уроки в формате разговорного клуба, и все, кому было интересно, стали делать записи и пометки, когда никто к этому не принуждал.

"Мы договорились встречаться по видеосвязи раз в неделю, чтобы было время на подготовку. Сейчас мы ставим радиоспектакль — будем читать по ролям одну из известных пьес Михалкова", — отметила Евгения Матухно.

В проекте "Алло, мы ищем таланты!" дети принимают участие только по собственному желанию. Есть те, кто в онлайн-формате демонстрирует танец, техники рисования и оригами.

Место, где нет взрослых: правила и последствия

Нюанс в том, что взрослых, то есть родителей, в проект "Алло, мы ищем таланты!" не пускают даже в качестве зрителей. Причина главного правила в том, что любой родитель может сделать замечание своему ребенку после выступления: мол, тут недотянул, там мог сделать лучше. Еще хуже — приведут в пример другого ребенка.

Самое важное и в то же время сложное для трудных подростков и стеснительных детей — научиться слушать и слышать. Конечно, им интересно рассказать о себе и показать свои таланты, но фишка проекта в том, что подростки учатся преподносить себя так, чтобы их понимали и сверстники, и ребята помладше.

Психолог индивидуально готовит с детьми выступления, дает рекомендации: например, викторину по географии делят на два уровня, чтобы всем было интересно.

"Это формирует уровень самоуправления у ребят с разным восприятием ответственности", — заметила психолог.

У конкурса талантов есть, конечно, и свои правила: на выступление каждого участника отводится 15-20 минут, участникам нельзя критиковать друг друга, если номер не понравился, обратная связь при этом обязательна в позитивном ключе.

Отсутствие негативных оценочных мнений — одна из составляющих методики психолога в этом проекте. Основные ценности в клубе "Алло, мы ищем таланты!", помимо отсутствия критики, — уважение и практика неперебивания.

Если все это донести в нужной форме, то дети проникаются большим участием к остальным, даже если на сказку из оригами им было смотреть не очень интересно.

"Ребенку, у которого есть проблемы в общении, чтобы поднять свой статус, хочется показывать то, что у него получается. А в процессе он еще больше увлекается выбранным направлением, которое для подростка может стать еще и предпосылкой к будущей профессии. Первый раз было очень тяжело, подростки хотели выступать дольше, нарушали дисциплину из-за юношеского соперничества", — пояснила авторский подход психолог.

Благодаря простым правилам психологу удалось подружить разновозрастных детей одной группы, с пятого по девятый класс. Их объединило желание самоутвердиться в коллективе, где невозможно стать изгоем в силу принятой всеми участниками модели общения, предложенной психологом.

Вскоре у онлайн-клуба "Алло, мы ищем таланты!" появились друзья: успешные студенты, танцоры, музыканты, тренер по пилатесу — они проводят беседы и разминки, отличные от школьных уроков. Такими друзьями стали молодые люди, которые раньше тоже были трудными подростками, но смогли трансформировать избыточную энергию в любимое дело.

"Каждый из них прошел свой путь становления личности, на проекте они делятся опытом преодоления себя и навыками по развитию талантов", — поделилась Евгения Матухно.